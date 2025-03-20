Зеленский ответил, говорил ли он с Трампом о признании Крыма российским
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров с Трампом не обсуждался вопрос признания Крыма российским.
- Зеленский подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью Украины, с уникальной природой и без украинцев он теряет туристическую привлекательность.
- Президент отметил, что раньше летом в Крым приезжали 3 миллиона туристов, из которых 2,8 миллиона были украинцами, и сейчас там нет туризма и экономической активности.
На днях СМИ сообщили, что США рассматривают возможность признания Крыма российским. Президент Украины рассказал, поднималась ли эта тема во время переговоров с Трампом.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Владимира Зеленского и Йонаса Гара Стере по итогам переговоров.
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Зеленский вспомнил разговор с Трампом о Крыме
Владимир Зеленский отметил, что Трамп в разговоре с ним не поднимал вопрос того, кому принадлежит Крым.
Мы когда-то говорили с ним о Крыме, еще в сентябре в Нью-Йорке. Его интересовало, как это выглядит, почему украинцы так любят Крым и тому подобное. Мы просто об этом говорили,
– отметил президент.
Тогда Зеленский сказал Трампу, что в Крыму уникальная природа, он неотъемлемая часть Украины, это наш украинский полуостров. Президент отмечал, что без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой частью Украины. По словам президента, Крым – это туризм. А для туризма обязательно наличие туристов.
"В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым летом приезжали 3 миллиона туристов. 2,8 миллиона – украинцы. Это ответ... Украинцы там отдыхали, потому что это их полуостров. И с этим никто ничего не сделает. Там сейчас у людей нет заработных плат, там ничего нет. Просто умирает вся эта природа", – отметил президент.
Отметим, что СМИ утверждали, что Трамп пока не принял официального решение о признании Крыма российским, а возможный шаг является лишь одним из вариантов, которые рассматривает его администрация в поисках путей завершения войны,