Будет ли Трамп снова давить на Украину после разговора с Путиным

Между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным 18 марта состоялся телефонный разговор. Однако вряд ли после этого американский лидер будет давить на Украину.

Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, сейчас Трампу больно признавать, что он был неправ относительно того, что с Россией можно договориться.

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"Он понимает, что ему нужно что-то с этим делать. Ему нужно менять ситуацию, если с Россией не удастся что-то изменить дипломатически. А дипломатически ему не удается", – подчеркнул он.

Должны быть радикальные шаги

Андрей Городницкий отметил, что переговоры Трампа и Путина о перемирии длились очень долгое время, и президент США не смог убедить его. Очевидно, что не сможет вообще. Ему неоднократно об этом говорили и Президент Украины Владимир Зеленский, и европейские лидеры, и, вероятно, были намеки от его команды.

Мне кажется, что он сейчас должен сделать какие-то радикальные шаги по каким-то санкциям, реальные действия, возможно, поставках Украине вооружения, предоставлению дальнобойного вооружения, возможно, какие-то самолеты. Это все должно быть в фактических действиях,

– сказал политический эксперт.

Также, возможно, есть кулуарные действия, которые могут давить на олигархическое окружение Путина. Относительно их компаний США могут ввести мощные ограничения, блокировать их с контролем, конкретными последствиями, забиранием средств, конфискацией имущества и так далее.

Сейчас у США есть огромные рычаги, чтобы давить. Однако Дональду Трампу нужно морально решиться на это.