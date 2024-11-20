Трамп в ближайшее время свяжется с Путиным, – Bloomberg

Трамп готовится к переговорам с Путиным, а Байден дает ему новые козыри из-за разрешения на ATACMS. Этот шаг определит стратегическое направление будущих переговоров.

Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время проведет переговоры с Владимиром Путиным по войне в Украине. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Bloomberg.

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Что известно о возможности звонка Трампа Путину

В то же время недавнее решение президента США Джо Байдена позволить Украине использовать американские ракеты ATACMS для атак по территории России может предоставить Трампу важное преимущество во время этих переговоров.

Дональд Трамп-младший и другие сторонники Трампа выразили обеспокоенность по поводу этого шага Байдена, заявив, что он может привести к эскалации конфликта. Байден разрешил Украине применять ракеты ATACMS, которые имеют дальность до 300 километров, и на этой неделе украинские силы использовали их для атаки на склад боеприпасов в России. Кроме того, Франция и Великобритания, которые также поставляют подобное оружие Украине, могут теперь присоединиться к этому шагу.

Как решение предоставить Украине ATACMS может изменить ситуацию

Хотя предоставление таких систем не изменит существенно ход войны, этот шаг имеет стратегическое значение в контексте будущих переговоров. Байден действительно усилил позиции Украины, но также дал возможность Трампу иметь рычаги влияния в будущих мирных переговорах.

Обратите внимание! Некоторые аналитики считают, что этот шаг является ответом на эскалацию со стороны России, в частности на поддержку Северной Кореи в конфликте и наращивание военных атак на гражданскую инфраструктуру Украины. Однако Байден пытался избегать прямого конфликта с Россией, чтобы не спровоцировать ядерную эскалацию, хотя ситуация может меняться.

С точки зрения внешней политики, это решение Байдена может быть также стратегическим шагом, чтобы обеспечить поддержку Украины в долгосрочной перспективе и подготовить почву для будущих переговоров с Москвой. В то же время Путин, вероятно, не доволен этим развитием событий, поскольку он надеется, что Трамп в случае возвращения к власти ослабит позиции Украины в переговорах.