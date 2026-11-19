Встреча лидеров завершилась совместной декларацией без конкретных договоренностей о прекращении войны России против Украины. Итоги переговоров выявили проблемы американской дипломатии и укрепление позиций Пекина.

В эфире 24 Канала представитель Центра по отношениям США – Украина Андрей Добрянский оценил результаты саммита АТЭС и объяснил, почему его итоги нельзя считать дипломатическим успехом Вашингтона.

Каких договоренностей достигли лидеры

По итогам саммита Трамп, Си Цзиньпин и Путин приняли совместную декларацию. В ней речь идет о ядерной безопасности, реформировании ООН и энергетическом сотрудничестве. В то же время войну в Украине и безопасность Европы в документе не упомянули.

Добрянский считает, что Трамп больше заботится о внешнем эффекте переговоров, чем об их дипломатической подготовке.

Похоже, что Трамп усвоил от Рейгана и других лишь одно: нужны классные фотографии,

– делится эксперт.

Таким образом, несмотря на демонстрацию дипломатического единства, саммит не привел к конкретным решениям, которые могли бы изменить ситуацию вокруг войны России против Украины.

Почему позиции США ослабевают

По словам эксперта, демонстрация дружбы с Путиным фактически легитимизирует российского диктатора, в то время как Си Цзиньпин уверенно демонстрирует собственное лидерство. Из-за непредсказуемости Вашингтона даже союзники США начинают искать альтернативных партнеров.

Американскому слову больше нельзя доверять так, как раньше,

– отметил Добрянский.

В итоге такая дипломатия рискует не только ослабить влияние Вашингтона, но и изменить баланс сил на международной арене в пользу Пекина.

Что известно о саммите АТЭС

Саммит в китайском Шэньчжэне состоялся 19 ноября 2026 года в рамках АТЭС. Трехсторонние переговоры Трампа, Си и Путина длились около полутора часов и завершились без совместных заявлений для прессы.

Накануне лидеры уже провели отдельные встречи. В частности, Трамп и Путин обсудили войну в Украине, а Си Цзиньпин продемонстрировал особый протокольный прием американскому президенту.