Такой полемики не видел никогда: политолог из США проанализировал встречу Зеленского с Трампом

В Вашингтоне состоялась встреча украинского президента Зеленского и американского лидера Трампа. Последствия от нее в первую очередь будут негативными для США и действующей администрации президента Соединенных Штатов.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил американский политолог Рамиз Юнус, который убежден, что все, что происходило в Овальном кабинете 28 февраля, американское общество это проглотит. По его словам, дальше будут происходить интересные процессы.

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Рейтинг Зеленского растет, что будет с имиджем Трампа?

Юнус спрогнозировал, что Европа после разговора Трампа с Зеленским в Белом доме однозначно начнет еще больше двигаться и у нее есть все, чтобы сильнее поддержать Украину. Политолог отметил, что увидел уверенность украинского президента, а она, с его слов, как у любого политического лидера базируется на не на характере, а на поддержке своего народа.

Когда его общество и армия стоят за ним. Думаю, Зеленский апеллирует именно этим. Принимая во внимание "наезд" со стороны США, видим как рейтинг Зеленского растет,

– отметил Юнус.

Американский политолог отметил, что разговор украинского президента с американским однозначно ударит по имиджу Дональда Трампа.

Сколько лет я живу в США, но такой полемики не видел никогда. Не видел, что так можно вести себя в отношении стороны, которая оказалась сегодня под плитой агрессора, которую ежедневно бомбят баллистическими ракетами,

– озвучил Юнус.

О поведении Трампа и его команды

Политолог призвал представить ситуацию, если бы Рузвельт говорил бы что-то хорошее о Гитлере во время Второй мировой войны и старался бы оправдать все те преступления, которые нацистская Германия совершала, когда вторглась в определенную страну. Он подчеркнул, что президент США должен всегда быть на правильной стороне – защищать слабого.

Рамиз Юнус рассказал, что часто слышит высказывания комментаторов на различных телевизионных каналах США, которые говорят, что для многих американцев Украина – это тоже самое, что Зимбабве или Сомали. Это, с его слов, на самом деле так и многие из тех, кто голосовал на выборах за Трампа, не знают, где расположена Украина, как и Азербайджан или другие страны, поскольку им это неинтересно.

Но мы сегодня говорим о президенте США, вице-президенте, госсекретаре, конгрессменах, сенаторах. Они же должны это знать, как и то, где идет война и за что, кто там агрессор и кто жертва,

– отметил Юнус.

Он добавил, что они должны понимать, что такое суверенитет, территориальная целостность, международное право и все то, о чем США регулярно декларируют с трибуны Овального кабинета и Конгресса.

"И как в конце концов ведет себя истеблишмент США, когда к нему в гости приезжает президент страны, которая истекает кровью? На него набросились, как коршуны. Разве это достойное поведение лидера самой могущественной страны? Он должен брать под защиту слабого", – убежден Юнус.

Отметим, общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин, комментируя разговор Трампа с Зеленским, отметил, что поведение американского президента было предсказуемым и что единственным положительным результатом от этой встречи станет усиление помощи Украине со стороны ЕС. Он также предположил, что поддержку украинской стороне могла бы оказать Южная Корея.