Преимуществ и недостатков будет в одинаковой степени: у Путина очень простой выбор относительно переговоров

Путин на переговоры в Стамбул 15 мая не прибыл. Трамп заявил, что без его встречи с главой Кремля сдвигов в переговорном процессе не будет.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в разговоре с 24 Каналом отметил, что мнение Путина относительно войны не меняется ни под давлением американского президента, ни европейцев.

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Чего ожидать после 15 мая

У российского диктатора, как отметил Клочок, сейчас выбор очень прост: или ехать на переговоры, или нет.

"Преимуществ и недостатков от этой поездки будет в одинаковой степени. Путин будет на переговорах, если будет Трамп. Ходят сплетни, что между ними может состояться телефонный разговор и якобы будут говорить о встрече в пятницу. В четверг рабочая группа наработает определенные механизмы, предварительно Украина и Россия придут к каким-то договоренностям", – спрогнозировал Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" отметил, что все события, которые происходили вокруг подготовки переговоров в Стамбуле, поддерживались многими странами, в частности европейскими и США. Если ЕС ранее не совсем был благосклонен к идее прямых переговоров, то сейчас его риторика о многом свидетельствует.

Он предположил, что именно Европа могла просить президента Бразилии слетать в Россию, хотя сомневается, что лидеры ЕС или США действительно надеялись, что Лула да Силва будет тем, кто убедит Путина лично приобщиться к переговорам. В итоге бразильский лидер прождал четыре часа и вернулся домой.

Если анализировать комментарии Пескова и Ушакова, то они очень однотипные, мало чем отличаются от предыдущих, ничего нового,

– озвучил Клочок.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре во время пресс-конференции прокомментировал тот факт, что Путин 15 мая не прибыл в Стамбул на переговоры, которые сам же и предложил. Украинский лидер назвал это неуважением к Эрдогану и Трампу, подчеркнув, что бегать по всему миру и искать Путина участники переговорного процесса не могут.