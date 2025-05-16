Могут испортить главный нарратив Кремля: участие США в переговорах крайне невыгодно для россиян

Российская делегация не хотела присутствия представителей США во время переговоров в Стамбуле 16 мая. Россияне стремились, чтобы картинка этой встречи напоминала переговоры 2022 года, а тогда американцев за столом переговоров не было.

Об этом в эфире 24 Канала отметил экс-секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа, объяснив, что россияне используют эти переговоры для своего имиджа и хотят показать, что они якобы готовы вести диалог.

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Какой ключевой месседж по России должен видеть мир

Кульпа напомнил, что в Стамбульских договоренностях 2022 года было указано, что члены Совета Безопасности ООН могли бы быть гарантами перемирия. Он выразил мнение, что это хорошая идея, но при одном условии – если выгнать Россию из ООН.

"Потому что членом ООН является СССР, Россия в Совбезе находится нелегально. Можно было бы использовать этот аргумент, чтобы вернуть Совбезу ООН возможность быть гарантом, потому что Россия блокирует весь международный порядок", – отметил Кульпа.

Сегодня, по убеждению экс-секретаря Польской делегации в Парламенте НАТО, не стоит ожидать от России соблюдения мира. По его словам, если оценивать поведение россиян, то это напоминает игру, которая нацелена на то, чтобы показывать миру, что черное – это белое и наоборот.

Они хотят замазывать картину, в которой они являются преступниками, которые напали на страну, которая добровольно сдала ядерное оружие. Это должно быть основным месседжем, который мир должен получать,

– подчеркнул Кульпа.

Он также подытожил, что без решения вопроса российской агрессии, членства России в ООН, возвращения возможности международных институтов справляться с вызовами войны, мир будет погружаться в беззаконие, которое будет распространяться повсюду.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией, которые стали первой прямой встречей стран с 2022 года. Как она прошла, о чем заявила украинская сторона – читайте в материале.