Путину нужны переговоры только для одного, и это не прекращение огня

Владимир Путин не хочет говорить ни с Владимиром Зеленским, ни с лидерами европейских стран. Ему нужен лишь будущий президент США Дональд Трамп, чтобы воплотить свою "мечту".

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов рассказал 24 Каналу, что Путину не нужны никакие договоренности, только повышение своего статуса. Между тем для нашей страны есть только один вариант эффективных переговоров.

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Для чего российскому диктатору нужны переговоры

Экс-сотрудник КГБ отметил, что Путину нужны переговоры не для того, чтобы действительно о чем-то договориться и прекратить огонь. Он хочет повторить сценарий Ким Чен Ына, который в свое время показал своему населению. какой он "крутой".

Путину нужны переговоры для того, чтобы повысить свой статус. Он хочет показать, что президент крупнейшей страны мира (Трамп – 24 Канал) готов сесть с ним за один стол переговоров,

– подчеркнул он.

Более того, российский диктатор не хочет говорить с президентом Украины, ведь не считает его легитимным руководителем. Российский диктатор вообще не считает, что в нашей стране есть кто-то, с кем можно было бы вести переговоры. Даже с европейскими лидерами государств Путин не хочет иметь диалогов.

В то же время если Трамп первый сядет говорить с российским диктатором, он проиграет, а Путин победит.

"Трампу же нельзя садиться за такой стол переговоров. Он должен добиваться, чтобы Зеленский и Путин сели за стол переговоров, а он бы со стороны смотрел и обеспечивал, чтобы переговоры состоялись при нормальных условиях", – отметил Жирнов.

Обратите внимание! В 2022 году Украина официально приняла решение, что прямых переговоров с Путиным быть не может. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что такое решение действует до сих пор.

Экс-сотрудник КГБ объяснил, что через эти все факторы получается настоящая головоломка по переговорам. Лучшим правильным вариантом будет, когда сначала Зеленский и Трамп проведут диалог.

Кстати, политолог, исполнительный директор международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко высказал мнение о том, что переговоры между Украиной и Россией могут быть через посредников. Между тем для прямых переговоров наша страна должна иметь сильные позиции, которые могут обеспечить только наши партнеры.