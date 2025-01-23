Путин должен умолять мира, – Дуда сказал, что сделать Западу для завершения российской агрессии

Президент Польши Анджей Дуда призвал Запад применить все возможные меры, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина умолять о мирных переговорах. Он подчеркнул, что не намерен уговаривать Кремль сесть за стол переговоров.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Анджея Дуду во время "Украинского завтрака" в Давосе. Он также поддержал заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что война в Украине является глобальным конфликтом.

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Как, по мнению Дуды, принудить Путина к переговорам

Дуда заявил, что Запад должен применить все имеющиеся методы давления, чтобы заставить Путина умолять о переговорах.

Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров,

– подчеркнул Дуда.

Президент Польши добавил, что он не желает "молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров". Он также поддержал заявление Рютте, что полномасштабная война в Украине является не локальным, а глобальным конфликтом, который требует глобального решения.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский дал совет Дональду Трампу, как США могут надавить на Путина. По словам украинского лидера, президенту Америки для этого нужно применить тотальные санкции против России и передать Украине все необходимое оружие для борьбы с агрессором.