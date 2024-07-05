"Кто передаст бумажку Путину": как должны выглядеть договоренности с Россией

Владимир Зеленский заявил, что не исключает участия представителей России в следующем Саммите мира. На нем также должны представить план со всеми пунктами завершения войны.

Важно, кто станет гарантами подписанного документа. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что вполне вероятно от двух сторон будут рассматривать Китай и США, возможно, ЕС и Великобританию.

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Как могут происходить переговоры с Россией

"Любые позиции так или иначе будет утверждать лично Владимир Путин. Вопрос лишь в том, кто передаст ему эту бумажку", – сказал политтехнолог.

Российский диктатор боится куда-то ехать, поэтому сформирует переговорную группу, такая как была в Стамбуле. Более того, в последнее время тема переговоров активизировалась. Существуют предположения, что следующий саммит пройдет в Саудовской Аравии.

Выборы в США запланированы на 5 ноября. Поэтому саммит может состояться максимум за месяц до этого или раньше, – заметил Борис Тизенгаузен.

Другой вопрос заключается в том, что накануне саммита Путин выдвинул свои условия. Он требовал отдать ему 4 украинские области. Даже Дональд Трамп назвал эти условия неприемлемыми. К тому же США сейчас имеют уникальный шанс ввести торговые ограничения и санкции против Китая, чтобы ограничить его. Причина этого – геополитическая позиция Пекина. Постепенно мы уже это видим.