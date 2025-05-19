В Украине сформируют постоянную группу для переговоров с Россией

Днем 19 мая президент сообщил, что провел совещание по дипломатической работе для завершения войны и установления реального, надежного мира. Во время мероприятия говорилось о создании переговорной группы от Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Будет создана постоянная группа для переговоров

Пока известно достаточно мало деталей о ней.

Поручил сформировать постоянную расширенную национальную переговорную группу,

– написал Владимир Зеленский.

Он не привел никаких подробностей, кто может войти в состав такой группы.

Во время совещания обсудили результаты встречи с россиянами в Турции. По словам Зеленского, представителям Украины "удалось удержать разговор в достойных рамках", отбросив все попытки российских угроз.

Наибольшим результатом переговоров стала договоренность об обмене. Сейчас Украина работает над деталями. Планируется обменять военнопленных в формате 1000 на 1000.

"Украина настаивает на необходимости полного и безусловного прекращения огня для сохранения жизней людей и чтобы дать необходимую основу дипломатии. Такое прекращение огня должно быть достаточно длительным и с возможностью продолжения. Наше предложение, согласовано с партнерами, – 30 дней. Мы готовы к этому. Также мы готовы к встрече на уровне лидеров для решения ключевых вопросов. Украина не боится прямых переговоров с Россией, и важно, чтобы руководство России не затягивало войну", – подчеркнул гарант.

Наше государство координирует свои действия с партнерами практически в ежедневном режиме.