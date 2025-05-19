Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Володимира Зеленського.
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Буде створена постійна група для переговорів
Поки що відомо досить мало деталей про неї.
Доручив сформувати постійну розширену національну переговорну групу,
– написав Володимир Зеленський.
Він не навів жодних подробиць, хто може увійти до складу такої групи.
Під час наради обговорили результати зустрічі з росіянами в Туреччині. За словами Зеленського, представникам України "вдалось утримати розмову в достойних рамках", відкинувши всі спроби російських погроз.
Найбільшим результатом перемовин стала домовленість про обмін. Зараз Україна працює над деталями. Планують обміняти військовополонених у форматі 1000 на 1000.
"Україна наполягає на необхідності повного й безумовного припинення вогню для збереження життів людей і щоб дати необхідну основу дипломатії. Таке припинення вогню має бути достатньо тривалим і з можливістю продовження. Наша пропозиція, узгоджена з партнерами, – 30 днів. Ми готові до цього. Також ми готові до зустрічі на рівні лідерів для розв'язання ключових питань. Україна не боїться прямих переговорів із Росією, і важливо, щоб керівництво Росії не затягувало війну", – підкреслив гарант.
Наша держава координує свої дії з партнерами практично в щоденному режимі.