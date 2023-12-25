России нужны "мирные переговоры" только для того, чтобы подготовить еще более сильный удар по Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, объяснив, что Украине нужно бороться с Россией до конца.

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Кто являлся анонимным источником NYT

Владимир Путин заявил 19 декабря, что намерен продолжать так называемую "СВО" до выполнения всех ее задач. В то же время в издании The New York Times сообщили, что якобы еще с сентября Кремль разными способами посылал Западу сигналы, что Москва готова садиться за стол переговоров.

Такую информацию NYT предоставил "анонимный бывший высокопоставленный чиновник". По его словам, Путин, мол, действительно готов остановиться на нынешних позициях.

Это блеф. Это типичная российская политика, когда ты никогда не говоришь правду и пытаешься сплетничать, будто Путин добр. Думаю, этим анонимным источником был Дмитрий Медведев. Мы же видели, что не увольняли никаких высокопоставленных чиновников,

– отметил Николай Давидюк.

Верить в какие-то "мирные планы" России не стоит. Все понимают, чего стоят хоть какие-то договоренности с Москвой, которая, несмотря ни на что, хочет уничтожить Украину. Максимум, чего хотят оккупанты – заморозиться на своих позициях, а потом просто продолжить убивать украинцев.

"Думаю, что основной удар Путин будет готовить на 2025 год. В следующем году еще постарается держать огонь войны, а в 2025 будет раскручивать армию и заводы. Не все там сейчас так, как рассказывают о "военных рельсах", – объяснил Давидюк.

В то же время, по мнению политолога, к 2025 году Россия действительно может увеличить темпы производства оружия. Так что опасность сохраняется.

Сосредоточиться нужно на победе, а не на переговорах

Стратегия России достаточно проста. Кремль вроде бы дает мировые сигналы о "готовности" садиться за стол переговоров только с одной целью – затягивание времени.

Если сейчас заморозка (боевых действий – 24 Канал) произойдет, то только ради того, чтобы изменились политические элиты на Западе. А потом с новой силой пойти и разбить те коалиции, которые есть у Украины с миром. А это действительно самая мощная украинская коалиция за последние 500 лет. Для нас это исторический шанс победить,

– подчеркнул Давидюк.

Украине стоит сосредоточиться на том, как до этой победы можно дойти. Не говорится о том, кто сможет привлечь большее количество военных, потому что математически понятно, что здесь преимущество у страны-агрессора.

"Нужно менять стратегии, привлекать больше роботизированной техники, больше дронов. Надо сделать так, чтобы войну переломить. Новое оружие побеждает в войнах", – подчеркнул политолог.

В конце концов, надеяться, что Россия в какой-то момент откажется воевать – бесполезно. Ведь Кремль готов заплатить очень высокую цену и фактически ставит на кон все, лишь бы победить Украину.

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