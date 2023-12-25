Росії потрібні "мирні переговори" лише для того, аби підготувати ще сильніший удар по Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, пояснивши, що Україні потрібно боротися з Росією до кінця.

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Хто був анонімним джерелом NYT

Владімір Путін заявив 19 грудня, що має намір продовжувати так звану "СВО" до виконання усіх її завдань. Водночас у виданні The New York Times повідомили, що буцімто ще з вересня Кремль у різний спосіб надсилав Заходу сигнали, що Москва готова сідати за стіл перемовин.

Таку інформацію NYT надав "анонімний колишній високопоставлений чиновник". За його словами, Путін, мовляв, справді готовий зупинитися на нинішніх позиціях.

Це блеф. Це типова російська політика, коли ти ніколи не кажеш правду і намагаєшся розпускати плітки, нібито Путін добрий. Думаю, цим анонімним джерелом був Дмітрій Мєдвєдєв. Ми ж бачили, що не звільняли ніяких високопоставлених чиновників,

– зазначив Микола Давидюк.

Вірити у якісь буцімто "мирні плани" Росії не варто. Всі розуміють, чого варті хоч якісь домовленості із Москвою, яка попри все хоче знищити Україну. Максимум, чого хочуть окупанти – заморозитись на своїх позиціях, а потім просто продовжити вбивати українців.

"Думаю, що основний удар Путін готуватиме на 2025 рік. Наступного року ще намагатиметься тримати вогонь війни, а у 2025 розкручуватиме армію та заводи. Не все там зараз так, як розказують про "військові рейки", – пояснив Давидюк.

Водночас, на думку політолога, до 2025 року Росія справді може наростити темпи виробництва зброї. Тож небезпека зберігається.

Зосередитись потрібно на перемозі, а не перемовинах

Стратегія Росії доволі проста. Кремль начебто дає світові сигнали про "готовність" сідати за стіл перемовин лише з однією метою – затягування часу.

Якщо зараз замороження (бойових дій – 24 Канал) відбудеться, то лише заради того, щоб змінились політичні еліти на Заході. А потім з новою силою піти та порозбивати ті коаліції, які є в України зі світом. А це насправді найпотужніша українська коаліція за останні 500 років. Для нас це історичний шанс перемогти,

– наголосив Давидюк.

Натомість Україні варто зосередитись на тому, як до цієї перемоги можна дійти. Не мовиться про те, хто зможе залучити більшу кількість військових, бо математично зрозуміло, що тут перевага у країни-агресорки.

"Треба змінювати стратегії, залучати більше роботизованої техніки, більше дронів. Треба зробити так, щоб війну переламати. Нова зброя перемагає у війнах", – наголосив політолог.

Зрештою, сподіватись на те, що Росія в якийсь момент відмовиться воювати – марно. Адже Кремль готовий заплатити дуже високу ціну і фактично ставить на кін усе, аби лише перемогти Україну.

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