Трамп может согласиться на участие США в войне, – экс-командующий ВВС Британии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет рычаги влияния на диктатора Владимира Путина. Если Россия не пойдет на его предложение, тогда Штаты могут действовать решительнее и агрессивнее.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал экс-командующий ВВС Великобритании Шон Белл. Он считает, что все может даже дойти до того, что Соединенные Штаты вступят в войну на стороне Украины.

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Как Трамп может надавить на Путина

Как отметил Белл, у Трампа буквально есть "кнут и пряник". Сначала он попытается договориться с Путиным, чтобы завершить войну. Ему предложат возвращение к международной торговле и частичную отмену санкций.

Если Путин не согласится на сотрудничество, тогда Трамп может начать действовать значительно жестче. Все может дойти до того, что Штаты даже напрямую вмешаются в войну.

Очевидно, если бы в самом начале полномасштабной войны США и в целом НАТО присоединились к Украине, то Россию остановили бы на месте. Россия надеялась одержать победу за считанные дни в феврале 2022 года. Но этого не произошло. Украина оказалась смелым и устойчивым противником. Если Запад вмешается, то Путин знает, что у него не будет шансов. Вполне возможно, что "кнут" Трампа будет заключаться в том, что он согласится на эскалацию участия США в войне,

– предположил Белл.

Несмотря на это, все может пойти менее агрессивным путем. Трамп вполне может перебросить поддержку Украины на Европу. А сам сосредоточится на борьбе с Китаем.

Я совсем не удивлюсь, если Трамп сделает четкое заявление, что США сосредоточены на Китае. Именно там будут торговые войны. Он может заставить Европу сосредоточиться на борьбе против России. И будет использовать это как пример, почему Европе нужно увеличить свои расходы на оборону и значительно серьезнее относиться к военной роли. Но как все будет развиваться – увидим,

– сказал Белл.

Добавим, что Дональд Трамп никогда публично не предполагал, что Соединенные Штаты вступят в войну в Украине. Сейчас он работает над тем, чтобы завершить войну. Известно, что в январе в Украину прибудет спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог.