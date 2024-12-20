Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив екскомандувач ВПС Британії Шон Белл. Він вважає, що все може навіть дійти до того, що Сполучені Штати вступлять у війну на боці України.

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Як Трамп може натиснути на Путіна

Як наголосив Белл, у Трампа буквально є "батіг та пряник". Спершу він спробує домовитися з Путіним, аби завершити війну. Йому запропонують повернення до міжнародної торгівлі та часткове скасування санкцій.

Якщо Путін не погодиться на співпрацю, тоді Трамп може почати діяти значно жорсткіше. Все може дійти до того, що Штати навіть напряму втрутяться у війну.

Очевидно, якби на самому початку повномасштабної війни США і загалом НАТО долучилися до України, то Росію зупинили б на місці. Росія сподівалася здобути перемогу за лічені дні у лютому 2022 року. Але цього не сталося. Україна виявилася сміливим і стійким супротивником. Якщо Захід втрутиться, то Путін знає, що у нього не буде шансів. Цілком можливо, що "батіг" Трампа полягатиме в тому, що він погодиться на ескалацію участі США у війні,

– припустив Белл.

Попри це, все може піти менш агресивним шляхом. Трамп цілком може перекинути підтримку України на Європу. А сам зосередиться на боротьбі з Китаєм.

Я зовсім не здивуюся, якщо Трамп зробить чітку заяву, що США зосереджені на Китаї. Саме там будуть торгівельні війни. Він може змусити Європу зосередитися на боротьбі проти Росії. І використовуватиме це як приклад, чому Європі потрібно збільшити свої витрати на оборону і значно серйозніше ставитися до військової ролі. Але як все буде розвиватися – побачимо,

– сказав Белл.

Додамо, що Дональд Трамп ніколи публічно не припускав, що Сполучені Штати вступлять у війну в Україні. Зараз він працює над тим, аби завершити війну. Відомо, що в січні до України прибуде спецпредставник Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.