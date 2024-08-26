У Путина цинично заявили, что переговоры с Украиной "потеряли свою актуальность"
Ранее Россия предлагала Украине сесть за стол переговоров, однако агрессор надеялась диктовать свои условия. Теперь там считают, что переговоры не актуальны.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной сейчас "потеряли свою актуальность". Соответствующее заявление он сделал российским СМИ, передает 24 Канал.
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СМИ писали о вероятных переговорах
Песков отметил, что тема переговоров изрядно потеряла свою актуальность.
Сообщения о различных контактах в СМИ публикуются очень много, и далеко не все имеют, собственно, правдивый характер,
– подчеркнул представитель Кремля.
Ранее издание The Washington Post писало о переговорах между Украиной и Россией 17 августа. По данным журналистов в августе Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.