Начальник штаба РДК объяснил, почему переговоры с Россией пока бесполезны

Начальник штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" заявил, что переговоры между Украиной и Россией пока были бы бесполезными. Он уверен, что сейчас их проводить бесполезно.

"Фортуна" отметил, что по состоянию на сейчас отсутствуют действенные инструменты влияния на руководство России, которое продолжает действовать с позиции силы.

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Многие люди путают "переговоры" и "перемирие"

Прежде всего доброволец обратил внимание на то, что многие люди путают понятия "переговоры" и "перемирие". По его словам, переговоры предусматривают официальные встречи представителей государств, где они подводят итоги и рассматривают предложения.

Военный считает, что нынешние успехи украинских сил вряд ли способны заставить Путина пойти на компромиссы. И поскольку Россия привыкла отвечать с позиции силы, то, по мнению "Фортуны", нужно приложить больше усилий, чтобы получить эффективный инструмент влияния на российское руководство.

Нужно эту ситуацию развивать дальше, чтобы получить определенный инструмент влияния. На мой взгляд, имеющимися успехами вряд ли можно убедить Путина пойти на определенные компромиссы,

– сказал он.