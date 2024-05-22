"Его из Кремля вынесут только вперед ногами", – Зеленский о Путине
Источник:Офис Президента Украины
Президент Украины говорит, что сейчас главная задача украинцев – удержать наше государство, пока есть поддержка мира. Вести же сейчас диалоги ни с Россией, ни лично с Путиным пока нет смысла, ведь они хотят только уничтожить нас.
Президент Украины в интервью Reuters рассказал, что мир постепенно теряет свой интерес к войне в Украине, поэтому нужно действовать быстро и бороться за страну, а не ждать смерти Путина.
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Путина из Кремля вынесут вперед ногами
По мнению президента Украины, Путин не будет всегда сильным, он стареет и в любом случае умрет. Впрочем, пока мы будем ждать этот момент, нельзя сейчас отдавать свое государство, потому что потом его будет сложно вернуть, как это произошло с Крымом и Донбассом в 2014 году.
Мир, по словам Владимира Зеленского, тоже так долго думать об Украине не сможет, у всех есть свои внутренние вызовы. Наша страна в начале полномасштабного вторжения смогла поднять информационную волну и привлечь поддержку партнеров, но сейчас не все на Западе такие крепкие, как были сначала, хотя и силы еще остались.
Путин не самостоятельная фигура на сегодня, он волну нарративов дает, что Украина управляется Соединенными Штатами Америки, а он прежде всего руководствуется большими деньгами. Из Кремля его вынесут только вперед ногами. Его окружение держит его в этой системе. Нам нужно найти слабое место в этой системе,
– говорит украинский президент.
Гарант Конституции подытожил, что если ежедневно искать возможности и бороться, то обязательно победишь.
В диалоге пока нет смысла
Зеленский объяснил, что сейчас в этом нет смысла, поскольку на сегодня Путин не является самостоятельной фигурой.
В этом проблема, он промывал людям мозг и мозг промыли ему. Он находится в информационном шаре, в желании нас уничтожить. Ты не можешь садиться разговаривать с человеком, единственная цель которого – уничтожить тебя. И ты не можешь на сегодня найти здесь справедливый диалог,
– отметил президент Украины.
Зеленский отмечает, что Глобальный саммит мира в Швейцарии – один из форматов, в рамках которого нужно подготовить основу, "сильный документ и больше давления на Россию".
Что предусматривает Глобальный саммит мира в Швейцарии
- Впервые о Саммите мира рассказал президент Украины в апреле. Он заявил, что он должен состояться в июне, а сейчас власть работает над тем, чтобы он стал действительно глобальным.
- Саммит пройдет 15 – 16 июня 2024 года в Швейцарии. Местом его проведения выбрали Бюргеншток, вблизи швейцарского города Люцерн.
- Вопросы, которые будут рассматривать на Саммите мира будут касаться нескольких сфер и не будут связаны непосредственно с боевыми действиями. В частности, рассмотрят 3 вопроса: энергетическую безопасность, ядерную безопасность, вопрос свободного судоходства (пищевая безопасность) и неблокирование Черного и Азовского морей.