Содержательные и продуктивные, – Умеров раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной. После завершения переговоров работа и коммуникация продолжились в другом формате.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что рассказал Умеров о первом дне переговоров в Абу-Даби?

Рустем Умеров отметил, что после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс 4 февраля продолжился в формате работы в группах.

Вместе с секретарем СНБО украинская делегация работала в составе:

главы ОП Кирилла Буданова;

главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии;

первый заместитель руководителя ОП Сергея Кислицы;

начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова;

заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого;

советника руководителя ОП Александра Бевза.

С американской стороны, по словам Умерова, участие в консультациях приняли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также Джош Груенбаум, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения, – отметил Рустем Умеров.

Сейчас украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал в эфире 24 Канала, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби, кроме одного вопроса. Речь идет о разблокировании вопроса обмена военнопленными.

Будет ли продолжение переговоров в Абу-Даби 5 февраля?