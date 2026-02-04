Укр Рус
Содержательные и продуктивные, – Умеров раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби
4 февраля, 18:38
Обновлено - 18:49, 4 февраля

Содержательные и продуктивные, – Умеров раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби

Владислав Кравцов
Основные тезисы
  • Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения, заявил Рустем Умеров.
  • Украинская делегация продолжила переговоры в группах, в состав которых входили ключевые представители украинской и американской сторон, в частности, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной. После завершения переговоров работа и коммуникация продолжились в другом формате.

Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что рассказал Умеров о первом дне переговоров в Абу-Даби?

Рустем Умеров отметил, что после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс 4 февраля продолжился в формате работы в группах.

Вместе с секретарем СНБО украинская делегация работала в составе:

  • главы ОП Кирилла Буданова;

  • главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии;
  • первый заместитель руководителя ОП Сергея Кислицы;
  • начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова;
  • заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого;
  • советника руководителя ОП Александра Бевза.

С американской стороны, по словам Умерова, участие в консультациях приняли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также Джош Груенбаум, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.

Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.

Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения, – отметил Рустем Умеров.

Сейчас украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.

Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал в эфире 24 Канала, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби, кроме одного вопроса. Речь идет о разблокировании вопроса обмена военнопленными.

Будет ли продолжение переговоров в Абу-Даби 5 февраля?

  • После 16;40 4 февраля стало известно, что завершились трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, ОАЭ. Они продолжались более 4 часов.

  • Также окончание переговоров подтвердили 24 Каналу источники в ОП. Собеседники отметили, что новая встреча между делегациями ожидается в четверг, 5 февраля.

  • Интересно, что эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов предположил в эфире 24 Канала, что на переговорах Украина, США и Россия могут договориться 3 – 5 ключевых пунктов для завершения войны. Речь идет о прекращении огня, гарантии безопасности, финансирование восстановления и обмен пленными.