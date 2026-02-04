Содержательные и продуктивные, – Умеров раскрыл первые детали переговоров в Абу-Даби
- Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения, заявил Рустем Умеров.
- Украинская делегация продолжила переговоры в группах, в состав которых входили ключевые представители украинской и американской сторон, в частности, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Трехсторонняя встреча между Украиной, США и Россией в Абу-Даби была содержательной и продуктивной. После завершения переговоров работа и коммуникация продолжились в другом формате.
Об этом сообщил глава украинской делегации на переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров.
Что рассказал Умеров о первом дне переговоров в Абу-Даби?
Рустем Умеров отметил, что после трехсторонней встречи в Абу-Даби переговорный процесс 4 февраля продолжился в формате работы в группах.
Вместе с секретарем СНБО украинская делегация работала в составе:
главы ОП Кирилла Буданова;
- главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии;
- первый заместитель руководителя ОП Сергея Кислицы;
- начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова;
- заместителя начальника ГУР МО Вадима Скибицкого;
- советника руководителя ОП Александра Бевза.
С американской стороны, по словам Умерова, участие в консультациях приняли спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а также Джош Груенбаум, Дэниел Дрисколл и генерал Алекс Гринкевич.
Российская сторона была представлена на высоком военном уровне.
Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения, – отметил Рустем Умеров.
Сейчас украинская делегация готовит доклад президенту Владимиру Зеленскому.
Кстати, председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк рассказал в эфире 24 Канала, что не ожидает приемлемых для Киева результатов от переговоров в Абу-Даби, кроме одного вопроса. Речь идет о разблокировании вопроса обмена военнопленными.
Будет ли продолжение переговоров в Абу-Даби 5 февраля?
После 16;40 4 февраля стало известно, что завершились трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, ОАЭ. Они продолжались более 4 часов.
Также окончание переговоров подтвердили 24 Каналу источники в ОП. Собеседники отметили, что новая встреча между делегациями ожидается в четверг, 5 февраля.
Интересно, что эксперт по публичным коммуникациям, публицист Юрий Богданов предположил в эфире 24 Канала, что на переговорах Украина, США и Россия могут договориться 3 – 5 ключевых пунктов для завершения войны. Речь идет о прекращении огня, гарантии безопасности, финансирование восстановления и обмен пленными.