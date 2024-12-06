У Путина не получится запугать Трампа по одной простой причине

Российский диктатор Владимир Путин всячески пытается запугать мир своим "могуществом". Это никак не повлияет на новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом 24 Каналу рассказал ветеран армии США и OSINT-аналитик Райан МакБет, заметив, Дональд Трамп является абсолютно непредсказуемым. От него можно ожидать различных неожиданных шагов.

Смотрите также ВСУ продвинулись на северных участках фронта, враг сосредоточился на южных: обзор и карты ISW

Чего ожидать от Трампа

По его мнению, Трамп будет лучше для Украины от действующего президента США Джо Байдена. Помощь от демократов была слишком медленной.

Вероятно, ситуация с приходом Трампа будет лучше, чем сейчас. У нас беспомощная администрация, которая медленная в помощи. Президент Байден ответственен за потери украинцев. Он не предоставил необходимую помощь в нужном количестве. И это навсегда будет частью его наследия,

– сказал МакБетт.

Если Запад буквально перестанет поддерживать Украину, то наше государство упадет. Это побудит Китай таки пойти в атаку на Тайвань. Этого не может допустить Дональд Трамп из-за разрушительных последствий для США.

Китай – главная забота Трампа. Трудно сказать, что США поддерживают Украину только из-за Тайваня. Но в определенном смысле это так. Украина – демократия, которую надо поддержать. Но Тайвань делает чипы для всего мира. Если Китай пойдет на Тайвань, то это разрушит экономику США. Путин может пугать Трампа как угодно. Но настоящим врагом является Китай. И Трамп сосредоточен на этом,

– отметил МакБетт.

Добавим, украинская делегация во главе с советником главы Офиса Президента Андреем Ермаком посетила США, где провела встречи, в частности, с командой Дональда Трампа.