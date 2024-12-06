Про це 24 Каналу розповів ветеран армії США та OSINT-аналітик Раян МакБет, зауваживши, Дональд Трамп є абсолютно непередбачуваним. Від нього можна очікувати різних несподіваних кроків.

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Чого очікувати від Трампа

На його думку, Трамп буде кращим для України від чинного президента США Джо Байдена. Допомога від демократів була аж надто повільною.

Ймовірно, ситуація з приходом Трампа буде кращою, ніж зараз. В нас безпорадна адміністрація, яка повільна в допомозі. Президент Байден відповідальний за втрати українців. Він не надав необхідну допомогу в потрібній кількості. І це назавжди буде частиною його спадщини,

– сказав МакБет.

Якщо Захід буквально перестане підтримувати Україну, то наша держава впаде. Це спонукатиме Китай таки піти в атаку на Тайвань. Цього не може допустити Дональд Трамп через руйнівні наслідки для США.

Китай – головна турбота Трампа. Важко сказати, що США підтримують Україну лише через Тайвань. Але в певному сенсі це так. Україна – демократія, яку треба підтримати. Але Тайвань робить чіпи для всього світу. Якщо Китай піде на Тайвань, то це зруйнує економіку США. Путін може лякати Трампа як завгодно. Але справжнім ворогом є Китай. І Трамп зосереджений на цьому,

– зауважив МакБет.

Додамо, українська делегація на чолі з радником голови Офісу Президента Андрієм Єрмаком відвідала США, де провела зустрічі, зокрема, з командою Дональда Трампа.