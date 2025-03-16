Вопрос территорий и детей: The Independent раскрыли "красные линии" Украины
- Украина установила "красные линии" в переговорах с Россией, которые включают отказ от передачи дополнительных территорий, возвращение похищенных детей, гражданских лиц и международные гарантии безопасности.
- Россия требует, чтобы Украина отказалась от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы, но Украина планирует вернуть их дипломатическим путем.
Украина очертила свои "красные линии" в возможных будущих переговорах с Россией. Западные журналисты объяснили, чего они касаются.
Во время переговоров о возможном мирном соглашении Украина имеет ряд "красных линий". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.
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Чего касаются "красные линии" Украины
Издание отмечает, что среди "красных линий" Украины – невозможность передачи России дополнительных территорий, которые пока не оккупированы, а также требование возвращения украинских детей и гражданских лиц и международные гарантии безопасности.
Источник издания предупредил, что России не доверяют и не верят, что она примет разумную сделку. "Источник отметил, что он агрессорки ожидают еще одного трюка.
"Красные линии" Украины:
- отказ от дальнейшей передачи территорий, несмотря на желание президента России Владимира Путина забрать четыре украинские области, частично оккупированные Россией.
- Возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией.
- Возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными.
- Потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.
Россия хочет, чтобы наше государство отказалось от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы с 2014 года и были незаконно "аннексированы" Россией вопреки международному праву.
Собеседники издания отмечают, что судьба оккупированных Россией территорий не решена. Источник добавил, что сделают все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем.