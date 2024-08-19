Курская область в глаз попала: у Путина теперь считают переговоры с Украиной "неуместными"

Недавно Россия предлагала вести мирные переговоры с Украиной, однако на своих условиях. На фоне последних событий там изменили позицию по этому поводу.

Помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что сейчас было бы неуместно начинать переговорный процесс с Украиной. По его словам, предложение все равно действительно, передает 24 Канал.

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Все зависит от ситуации в Курской области

Ушаков сказал, что озвученные Путиным предложения по выводу ВСУ из четырех новых регионов и дальнейшего начала переговоров не аннулированы.

Он отметил, что ситуация будет зависеть от состояния дел на поле боя, в частности в Курской области.

Предложение Путина о мирных переговорах прозвучало еще перед началом саммита НАТО в июле. Конечно, Россия хочет договариваться на своих условиях. В частности, тогда агрессорка выдвинула целый ряд условий, на которые наше государство не может согласиться.