Помічник президента Росії Юрій Ушаков сказав, що наразі було б недоречно розпочинати переговорний процес з Україною. За його словами, пропозиція все одно дійсна, передає 24 Канал.

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Все залежить від ситуації в Курській області

Ушаков сказав, що озвучені Путіним пропозиції щодо виведення ЗСУ з чотирьох нових регіонів та подальшого початку переговорів не анульовані.

Він наголосив, що ситуація залежатиме від стану справ на полі бою, зокрема в Курській області.

Пропозиція Путіна про мирні перемовини прозвучала ще перед початком саміту НАТО у липні. Звісно, Росія хоче домовлятись на своїх умовах. Зокрема, тоді агресорка висунула цілу низку умов, на які наша держава не може погодитись.