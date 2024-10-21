Украина вела с Россией секретные переговоры в 2022 году: Умеров раскрыл детали

Весной 2022 года, когда в Кремле осознали, что их блицкриг в Украине провалился, начались непрямые переговоры представителей воюющих сторон в Стамбуле. Рустем Умеров, который принимал в них непосредственное участие, рассказал о достижениях этих переговоров.

Как пишет The Washington Post, Рустем Умеров был одним из самых эффективных представителей Украины в косвенных переговорах с Россией весной 2022 года.

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Тайные договоренности через пособников

Отмечается, что Умеров вел кулуарные переговоры в первые месяцы войны с российским олигархом Романом Абрамовичем, близким к Путину. Их переговоры в Стамбуле провалились в марте 2022 года из-за сообщения о том, что олигарха и депутата могли отравить.

Однако этот канал для диалога оставался открытым в течение оставшегося года и достиг определенных "тихих" прорывов.

Умеров рассказал изданию, что в секретных переговорах 2022 года было несколько переговорных направлений через международных партнеров.

Результатом этих усилий стали "гуманитарный коридор", который позволил 400 000 человек покинуть оккупированную Россией территорию, обмены военнопленными, политическими заключенными и ранеными солдатами, а также соглашение об экспорте зерна, благодаря которому Украина смогла возобновить поставки через Черное море.

По словам министра, Соединенные Штаты "всегда были в курсе" этих контактов, поскольку Киев постоянно проводил с ними консультации.

Когда у Умерова спросили, ведутся ли сейчас такие кулуарные переговоры, министр в ответ сказал, что "гуманитарный путь еще открыт".

К слову, американские представители подтвердили, что секретные переговоры состоялись в 2022 году, когда Россия публично угрожала применить тактическое ядерное оружие.

Ранее Рустем Умеров ответил на идею обменять оккупированные территории на вступление в НАТО. Он сказал, что не слышал предложений обменять оккупированные территории на членство в Альянсе. Министр обороны также заявил, что в таком случае отреагировал бы очень резко и "сделал бы очень плохие вещи".