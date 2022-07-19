В москве пригрозили более "жесткими требованиями" в случае возобновления переговоров с Украиной

В россии не устают делать все, чтобы создать себе образ "победителя", так что теперь там делают вид, будто условия для переговоров могут выдвигать именно они. Странное заявление по этому поводу сделал преемник покойного жириновского.

Депутат госдумы леонид слуцкий заявил, что россия будет якобы выдавать более жесткие требования на переговорах в случае их восстановления. В частности, упомянул "денацификацию" и "демилитаризацию". Об этом пишут российские СМИ.

Обратите внимание За стол переговоров россия должна сесть после поражения на поле битвы, – Кулеба

россия снова фантазирует по поводу переговоров

слуцкий посетовал, что Украина отказывается признавать квазиобразования на Донбассе. А еще не обошлось без упоминания слова "нацизм", от которого якобы россия защищает украинцев на Востоке.

Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими,

– заявил слуцкий.

Правда, переговорный процесс сейчас остановлен Украиной именно из-за действий оккупантов. Ранее нардеп от "Слуги народа" и член украинской делегации на переговорах с россией Давид Арахамия говорил, что за стол переговоров с оккупантами снова сядут только тогда, когда Вооруженные Силы Украины выгонят российских солдат до позиций, которые они занимали до 24 февраля.

Переговоры состоятся после поражения россии в бою

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговорный процесс привязан к ситуации на фронте, поэтому пока там у оккупантов есть хоть какие-то успехи, россия сможет ставить определенные ультиматумы.

Именно поэтому, по его словам, переговоры должны возобновиться только после военного поражения россии. Кулеба отметил, что такая же позиция и у президента Владимира Зеленского. Глава государства не исключает и мирных переговоров, однако сейчас предпосылок для этого нет.

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