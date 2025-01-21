Стало известно, когда могут состояться переговоры Украины с командой Трампа

Переговоры между Украиной и новой командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля. В этот в Вашингтоне будет проходить "Украинская неделя".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамию в эфире телемарафона.

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Когда ожидать переговоров Украины и команды Трампа

Арахамия рассказал, что переговоры представителей Украины с командой президента США Дональда Трампа могут состояться в начале февраля во время "Украинской недели" в Вашингтоне.

В начале февраля будет "Украинская неделя" в Вашингтоне. Я думаю, что там, на самом деле, будут происходить основные процессы, основные переговоры с новой командой Трампа, поэтому ждем,

– заявил он.

В то же время заметим, что никаких деталей политик не сообщил.

Что такое "Украинская неделя" в Вашингтоне С 3 по 8 февраля 2025 года в Вашингтоне состоится Ukrainian Week – адвокационная неделя, целью которой является усиление сотрудничества между Украиной и США. В течение мероприятия состоится ряд встреч, круглых столов и форумов, на которых будут обсуждаться ключевые вопросы партнерства. Организатор события, бывший народный депутат Павел Унгурян, подчеркнул, что основная цель "Украинской недели" – укрепление экономических, культурных и политических связей между странами, а также привлечение американских консервативных кругов к восстановлению Украины и формированию новых альянсов.

Когда состоится разговор Трампа с Зеленским

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко в эфире "Радио Свобода" подчеркнул, что очень важно, чтобы сначала состоялась встреча нового президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, а не с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также предположил, что телефонный разговор между Зеленским и Трампом может состояться уже в ближайшее время, но организовать личную встречу за такой короткий срок будет сложнее.