Кремль хотел не этого: какие проблемы России создали переговоры в Джидде

В Саудовской Аравии состоялись переговоры между Украиной и США, где, в частности, обсудили идею немедленного прекращения огня на 30 дней. Интересно, что Кремль недоволен вовсе не этим предложением.

Для Москвы несвойственны скорость и открытость таких важных переговоров и решений. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что Кремль возмущен также восстановлением военной помощи Украине.

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Что пошло "не по плану" Кремля

Политолог-американистка отметила, что в Кремле сейчас есть опасения относительно идеи 30-дневного перемирия. Очевидно, что события развиваются не так, как того хотел Кремль.

Москва думала, что период, когда Украина не будет получать военную помощь от США будет длиннее. Однако в результате переговоров между нашей страной и США в Джидде Вашингтон возобновил предоставление помощи и разведданных. Короткий период не устраивает российскую сторону.

Интересно! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что в Кремле из-за идеи немедленного прекращения огня начались серьезные распри и недоразумения. Некоторые российские политики "ждут знаков от США", другие – говорят, что уже говорили с американцами.

Еще один важный момент – российский политикум привык к тому, что все важное решается очень долго и скрыто. Еще в 2016 году, когда США заявили о возможном вмешательстве России в выборы, Кремль и российские пропагандисты были недовольны, что это все сразу делается публично.

Их волновало именно это, а не обвинения в их сторону. Будто, "карты открыли" и все теперь узнают о таких обвинениях. МИД России же любит все обсудить за кулисами, россиянам не нравятся эти пошаговые переговоры,

– сказала она.

Кстати, Дональд Трамп уже заявил, что в Россию уже отправились его люди, ведь "дело теперь за Россией". Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио сказал, что прекращение огня возможно через несколько дней, если на него согласится Россия.