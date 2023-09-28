Будет жестокая информационная борьба, – эксперт о намерении России втянуть Украину в переговоры

Россия продолжит распространять на Западе пропагандистский нарратив о том, что войну в Украине следует перевести в плоскость переговоров. Для Украины это серьезный вызов, поскольку Киеву нужно сохранить поддержку партнеров.

Для продвижения темы переговоров россияне распространяют нарратив якобы о "плохом" наступлении Украины. Старший аналитик фонда "Вернись живым" и аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков в интервью 24 Каналу заявил, что Украине следует готовиться к жестокой информационной войне.

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Россия атакует страны Запада нарративами о "неудачном" наступлении Украины

Белесков заявил, что Россия давно атакует страны Запада нарративами о том, что "Украина не способна добиться успехов" и будет продолжать это делать.

"И да, это очень серьезный вызов для Украины, потому что в таких условиях нам важно удержать ту помощь, которая нам оказывается, сохранить эту коалицию ad hoc, в которую входят около 50 стран. Кроме того, нам нужно еще и удержать поддержку партнеров на уровне как правящих, так и оппозиционных партий", – сказал аналитик.

Он добавил, что Россия будет пользоваться любым шансом, чтобы очернить наступление Сил обороны Украины.

Нам надо признать, что это будет жестокая информационная борьба, и Россия будет пользоваться любым шансом, представляя наше наступление и его результаты в соответствующем свете. К сожалению, некоторые эксперты на Западе будут писать о мире в обмен на территории или о необходимости заморозки конфликта. Эти люди не скрывают своих имен, они еще в прошлом году продвигали такие нарративы,

– сказал Белесков.

Позитивные сдвиги и шансы Украины отразить атаки

В то же время, аналитик обратил внимание на последний номер одного из влиятельных западных изданий The Economist. В нем четко говорится, что нужно готовиться к войне в долгую и никаких договоренностей с Россией не должно быть, ведь они будут кратковременными и будут играть на руку Москве.

"Поэтому, несмотря на то, что враг активизирует свои информационные атаки, и будет использовать полезных идиотов на Западе, у нас есть неплохие шансы отбиться. Такие влиятельные издания, как The Economist, четко заняли такую редакционную позицию. Я думаю, это поддержат The Wall Street Journal и многие авторитетные эксперты с обеих сторон Атлантики", – считает Белесков.

Наконец, аналитик утверждает, что позиции Украины достаточно неплохие для того, чтобы выстроить консенсус на долгую войну. По его словам, Украине нужно выиграть время на мобилизацию западного оборонно-промышленного комплекса.

Ведь именно ОПК партнеров нужно время для наращивания производства боеприпасов разных типов. Если сравнивать ситуацию с 24 февраля 2022 года, когда украинскую проблематику воспринимали иначе, у нас все совсем не так плохо,

– резюмировал Белесков.

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