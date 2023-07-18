Последний блэкаут был при Гитлере, – Зеленский объяснил, почему не хочет разговаривать с Путиным

Владимир Зеленский сравнил Владимира Путина с Адольфом Гитлером, а Россию – с Германией тех времен. Украинский лидер в интервью африканским СМИ рассказал о зверствах россиян и их постоянной лжи.

Владимир Зеленский высказал африканским журналистам все, что он думает о Владимире Путине. Также он объяснил официальную позицию по поводу переговоров с этим тираном.

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Что Зеленский сказал о Путине

Президент напомнил, что российский диктатор заказал его убийство. Также Путин заказал убийства всех в окружении украинского лидера и его семьи. Главарь страны-агрессора ставил нашему государству ультиматумы и смягчал их, когда ему не удалось захватить Киев и всю Украину. В то же время, украинская сторона призвала его прекратить это делать и перейти к конструктивному диалогу.

Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть при уважении нашего суверенитета, но все равно в формате дипломатии. А потом мы вошли в Бучу и нашли массовые захоронения. Просто люди с завязанными руками, ногами. Насильственные смерти, замученные, массовые могилы. Кто готов говорить с этим маньяком?

– сказал украинский президент.

Зеленский напомнил, что тогда Украина сказала, что придет время и полномасштабная война, развязанная Россией, все равно закончится дипломатически. Но с Путиным Киев говорить не будет, ведь "у него руки по локоть в крови, ему все равно".

По его словам, в каждом деоккупированном населенном пункте, без исключения, были найдены массовые захоронения замученных россиянами украинцев. И с каждым шагом все меньше становилось партнеров, призывающих Украину к переговорам с Путиным. Ведь все больше людей отдавали себе отчет в том, что он не президент, а садист.

Президент объяснил, почему сравнивает Путина с Гитлером

Украинский лидер напомнил, что Россия, якобы выражавшая готовность к диалогу, захватила ЗАЭС и зимой отключила нашу страну от света. По его словам, до полномасштабного российского вторжения последний блэкаут на этом континенте был при Адольфе Гитлере.

На вопрос, как можно сравнивать Путина с Гитлером, Зеленский ответил, что российский диктатор делает то же, что сделал немецкий фюрер. Он добавил, что Россия ворвалась в наше государство теми же путями, которые использовала нацистская Германия при оккупации Украины.

Еще украинский лидер в качестве примера привел недавний выход России из зернового соглашения, от которого зависит продовольственная ситуация в некоторых африканских странах. Зеленский задал риторический вопрос, для чего Путин блокирует экспорт зерна из Украины. Он назвал президента государства-террориста фашистом.

Интервью украинского лидера представителям африканских СМИ: видео Владимира Зеленского

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