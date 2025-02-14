Путин очень хочет навязать это Украине: у диктатора есть новое неприятное условие

В последнее время состоялось определенное количество контактов между чиновниками Дональда Трампа и Владимира Путина. Сейчас российский диктатор будет максимально продвигать собственные требования.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что диктатор Путин сейчас получил возможность продвигать собственные требования, чтобы приблизить так называемый "мир". Вполне вероятно, что он хочет навязать Трампу новую опасную мысль.

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Чего требует Путин от Трампа

По мнению Яковенко, сейчас Путин вполне может продвигать мнение, что Зеленский – "недоговороспособен". Мол, с ним невозможно организовать мир.

Российский диктатор специально врет о так называемой "нелегитимности" Зеленского. Поэтому сейчас участились намеки со стороны США о выборах в Украине.

Обратите внимание! Недавно журналисты спросили Трампа, как он относится к идее, чтобы "Зеленский уступил территорию или обменял ее для завершения войны". Он ответил на это. И при этом почему-то вспомнил о "рейтингах" Зеленского.

Очевидно, что у Путина есть личная неприязнь к Зеленскому. Но параллельно российский диктатор хочет еще и навязать выборы в Украине во время войны.

Запуск политического процесса в нашем государстве во время войны может серьезно дестабилизировать ситуацию. Даже в случае приостановления боевых действий проводить выборы без реальных гарантий безопасности – это плохая идея.

Война может возобновиться в любой момент. Много людей в эмиграции. Много – в оккупации. Военные – на линии фронта. В этой ситуации выборы нельзя проводить. Путин это понимает. Ему важно устроить внутренние разборки и запустить политический процесс в Украине, который может подорвать Украину. Я уверен, что ему это не удастся. Но на это рассчитывает Путин,

– отметил Яковенко.

Напомним, 12 февраля состоялся телефонный разговор Трампа с Путиным, а затем – с Зеленским. Сейчас Соединенные Штаты не хотят давать гарантии безопасности для Украины. Но им нужно оплатить военную помощь через редкоземельные металлы. Также Трамп не сказал четко, считает ли Украину равноправным участником мирного процесса.