Двери для диалога закрыты, – Данилов о словах спецпредставителя Китая о переговорах с Россией

Представители некоторых стран не оставляют надежд на переговоры между Украиной и Россией. Такое заявление сделал спецпредставитель Китая, на что уже отреагировал Алексей Данилов.

В эфире телемарафона он отметил, что Украина не собирается начинать диалог с Россией. Он напомнил, что в СНБО прописано, что наше государство садиться за стол переговоров с Владимиром Путиным не будет, передает 24 Канал.

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Переговоров с Россией не будет

Мы двери (для переговоров – 24 Канал) не закрыли, мы их не собираемся открывать, они у нас закрыты достаточно крепко,

– отметил секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что вести переговоры с Владимиром Путиным Украина не собирается. И это четко указано в решении, ранее изданном СНБО.

Собственно, этими словами Алексей Данилов прокомментировал заявление спецпредставителя Китая Ли Хуэя. Последний утверждает, что якобы "не закрывали двери для мирных переговоров" ни Украина, ни Россия. Соответствующее мнение он озвучил после визита в Москву, Киев, а также ряд европейских городов. Причем, по словам Хуэя, Кремль будто бы никогда не был против диалога, чтобы завершить войну, которую он и развязал.

Как отметил Алексей Данилов, другие государства высказываются по поводу переговоров по своим интересам. Они не только их отстаивают, но и "отрабатывают определенные процессы для собственного потребления".

По словам секретаря СНБО, у Украины достаточно простые условия завершения войны. Для этого нужно, чтобы:

наше государство вернуло себе территории согласно границам 1991 года;

чтобы Путин и его сообщники отвечали за все совершившие преступления;

чтобы нашему государству компенсировали все убытки, а также обеспечили безопасность.

К слову, Боррель накануне назвал условие, при котором Россия может пойти на переговоры. И она, будем откровенна, наиболее реалистичная.

Когда Россия согласится на переговоры

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель прокомментировал вопросы мирных переговоров. Он обратил внимание на то, что Россия четко стремится попытаться выиграть в войне, которую сама решила. Также он видит "концентрацию войск с обеих сторон".

Россия не пойдет на переговоры, пока не попытается выиграть войну,

– убежден дипломат.