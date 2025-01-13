Неприятные для Украины: могут ли Россия и США заключить тайные договоренности

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что хочет завершить войну в Украине. Уже даже идут разговоры об организации встречи между ним и российским диктатором Путиным. И Украине тут важно отстоять свои интересы.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян, отметив, что уже были разные заявления от американских и российских чиновников. Слов всегда много. А вот действия – это то, на что нужно обращать внимание.

Смотрите также Для чего Трампу Панамский канал, Гренландия и Канада – 51-м штатом: что вообще происходит

Чего ожидать Украине

Как считает Асланян, кажется, что сейчас администрация Трампа наталкивает Украину на плохие условия по завершению войны. Уже звучат мысли, что наше государство не вступит в НАТО, а Россия не уберется с оккупированных территорий. Поддержка Украины от США также находится под вопросом. Тут нашему государству важно не попасться на эти ультиматумы и выйти из сложнейшей ситуации.

Когда в рамках дискуссии и политического маневрирования хотят ответ "да" или "нет", то это всегда проигрышная позиция. Вот говорит Волц, что 18-летние пойдут воевать. Стоп. А почему вы так решили? У нас своя позиция. На сегодня представляется, что Путину дают возможность не проиграть и не расстаться с тем, что он нагло схватил,

– говорит Асланян.

Тут важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский проявил все свое мастерство. Именно в таких сверхсложных ситуациях и вырастают политики мирового уровня. Важно показать, что Украина – не объект торговли. Все нужно решить по закону, а не по "праву российского гопника".

Напомним, представитель команды новоизбранного президента США Майк Волц заявил, что идет подготовка встречи Трампа и Путина. Телефонный разговор между ними может состояться в течение ближайших дней или недель.

В ноябре 2024 года СМИ сообщали, что якобы между ними уже был разговор. Но потом никто этого не подтвердил.