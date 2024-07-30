Китай хочет сыграть роль миротворца в войне России против Украины перед выборами в США, - Boomberg

Китай активно усиливает свою дипломатическую роль накануне выборов в США. В частности, Си Цзиньпин начал работу над укреплением своего авторитета миротворца.

Об этом также свидетельствует недавняя встреча в Китае главы МИД страны Ван И с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В то же время в издании отмечают, что эти усилия могут быть использованы Пекином для достижения собственных целей.

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Как Китай укрепляет свою геополитическую роль

В издании считают, что китайский лидер Си Цзиньпин усиливает дипломатические усилия на фоне возможных изменений в международной политике после выборов в США.

Об этом может свидетельствовать первая с 2022 года встреча главы МИД Китая Ван И с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Пекин также направил своего спецпредставителя Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию, чтобы способствовать возобновлению мирных переговоров.

Директор Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев отмечает, что Китай видит возможность укрепить свою роль на мировой арене. Он также считает, что мирные переговоры "могут состояться уже в этом году".

Пекин хочет получить свою долю успеха и позиционировать себя как такого, что играет конструктивную роль и будет отмечен за это,

– заметил Габуев.

Почему Си Цзиньпин стремится стать мировым миротворцем

В статье отмечают, что Си Цзиньпин стремится укрепить свой авторитет миротворца в регионах, где традиционно доминирует Вашингтон.

К примеру, недавний визит Кулебы в Китай совпал с инициативой Пекина по подписанию соглашения о создании временного правительства национального единства между палестинскими враждующими фракциями.

"Китай будет играть более важную роль в мирных переговорах, в миротворчестве и разговорах - не только на Ближнем Востоке и в Украине, но и во всем мире", – заявил профессор международных отношений в Университете Ренмин Ван Ивэй.

Он добавил, что Пекин вызывает все больше доверия у стран Глобального Юга, ведь он не вмешивается во внутренние дела стран. В то же время Украина могла бы воспринять одобрение Китаем любого мирного плана, как знак приверженности России.

Доцент Джа Ян Чонг из Национального университета Сингапура заметил, что Пекин использует ситуацию в Украине для достижения своих собственных целей, не предлагая конкретных шагов к миру.