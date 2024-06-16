Никакие ультиматумы не являются переговорами, – Зеленский о провале встречи с Россией в Стамбуле

16 июня 2024, 19:02
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Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в турецком Стамбуле, не имели успеха. Глава государства отметил, что на эту встречу российская сторона пришла с ультиматумами.

А это отнюдь не свидетельствует о готовности к конструктивным переговорам. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на полях Саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский ответил, достаточно ли партнеры предоставили пакетов помощи для победы Украины

Почему не получилось договориться с Россией в Стамбуле

Украинский лидер подчеркнул, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Поэтому у украинской и российской сторон в Стамбуле не получилось договориться о дальнейшем развитии событий.

С этими ультиматумами Путин приехал на танках во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, я обо всех преступлениях (российской армии – 24 Канал) уже говорил. И показали ультиматум, ничего не изменилось,
– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что впоследствии от российской стороны этих ультиматумов было очень много разных. Как отметил Зеленский, эти ультиматумы почти ничем не отличается от последних "предложений", которые у Путина были несколько дней назад.

"Потому, что у него никакие не предложения, у него просто ультиматумы. А они дают ему возможность делать паузы", – сказал глава государства.

Украинский глава подчеркнул, что Минские соглашения – это также был ультиматум для нашего государства и был заморожен конфликт. Ведь для Путина нужна была пауза, чтобы подготовиться к вторжению.

В этом же случае российскому диктатору, по словам Зеленского, ультиматумы нужны, чтобы подготовить своих военных, натренировать их, потому что Путин потерял уже натренированную армию.

Обратите внимание! Что именно происходило на переговорах Украины и России в Стамбуле в 2022 году – читайте в материале.

Что выдвигал Путин в последних "предложениях"

  • Российский диктатор Владимир Путин 14 июня цинично заявил, что якобы готов к переговорам с Украиной о мире "хоть завтра". Однако тут же начал ставить новые условия для начала переговоров.
  • В частности, Путин заявил, что, мол, украинские войска должны быть выведены со всей территории "новых российских регионов". Кроме того, Киев, по словам президента России, должен заявить о намерении отказаться от планов вступить в НАТО.
  • Также Путин просит отменить санкции, которые на Россию наложили после начала вторжения в наше государство. Российский диктатор также грезит о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее "демилитаризации и денацификации".

Автор: Владислав Кравцов