Никакие ультиматумы не являются переговорами, – Зеленский о провале встречи с Россией в Стамбуле

Владимир Зеленский объяснил, почему переговоры между Украиной и Россией, которые состоялись в турецком Стамбуле, не имели успеха. Глава государства отметил, что на эту встречу российская сторона пришла с ультиматумами.

А это отнюдь не свидетельствует о готовности к конструктивным переговорам. Об этом президент Украины заявил во время пресс-конференции на полях Саммита мира в Швейцарии, передает 24 Канал.

Интересно Зеленский ответил, достаточно ли партнеры предоставили пакетов помощи для победы Украины

Почему не получилось договориться с Россией в Стамбуле

Украинский лидер подчеркнул, что "никакие ультиматумы не являются переговорами". Поэтому у украинской и российской сторон в Стамбуле не получилось договориться о дальнейшем развитии событий.

С этими ультиматумами Путин приехал на танках во время полномасштабного вторжения, окружил нашу столицу, многие регионы нашей страны оккупировали, я обо всех преступлениях (российской армии – 24 Канал) уже говорил. И показали ультиматум, ничего не изменилось,

– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что впоследствии от российской стороны этих ультиматумов было очень много разных. Как отметил Зеленский, эти ультиматумы почти ничем не отличается от последних "предложений", которые у Путина были несколько дней назад.

"Потому, что у него никакие не предложения, у него просто ультиматумы. А они дают ему возможность делать паузы", – сказал глава государства.

Украинский глава подчеркнул, что Минские соглашения – это также был ультиматум для нашего государства и был заморожен конфликт. Ведь для Путина нужна была пауза, чтобы подготовиться к вторжению.

В этом же случае российскому диктатору, по словам Зеленского, ультиматумы нужны, чтобы подготовить своих военных, натренировать их, потому что Путин потерял уже натренированную армию.

Что выдвигал Путин в последних "предложениях"

Российский диктатор Владимир Путин 14 июня цинично заявил, что якобы готов к переговорам с Украиной о мире "хоть завтра". Однако тут же начал ставить новые условия для начала переговоров.

В частности, Путин заявил, что, мол, украинские войска должны быть выведены со всей территории "новых российских регионов". Кроме того, Киев, по словам президента России, должен заявить о намерении отказаться от планов вступить в НАТО.

Также Путин просит отменить санкции, которые на Россию наложили после начала вторжения в наше государство. Российский диктатор также грезит о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе Украины, ее "демилитаризации и денацификации".