Переговоры Украины, России, Турции и ООН относительно зерна пройдут на следующей неделе, – СМИ
Источник:A HBR
На следующей неделе должны пройти переговоры России, Украины, Турции и представителей ООН относительно вывоза украинского зерна. Они состоятся в Стамбуле.
Цель переговоров – организовать процесс вывоза зерна из Украины. К ним якобы должен присоединиться генсекретарь ООН. СМИ пишут об этом, ссылаясь на свои источники.
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Перед переговорами в Россию поедет турецкая делегация
Правда, окончательный состав участников встречи не уточняется. В ООН пока не объявляют точную дату возможных переговоров.
Сообщается, что перед тем в Россию отправится турецкая военная делегация, чтобы обсудить шаги, которые можно предпринять для вывоза зерна через украинские порты. По информации СМИ, перевозка грузов по морю может начаться в течение месяца после достижения определенного соглашения.
В июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу украинского зерна. Приоткрыли занавес, что обсуждают механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.
Россия блокирует порты и ворует украинское зерно
- С начала полномасштабной войны Россия заблокировала украинские порты в Черном море. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, более 20 миллионов тонн зерна, которое обычно экспортировалось, теперь заблокированы в этих портах.
- Украина – крупный экспортер зерна. Наше государство ежегодно выращивает достаточно еды, чтобы прокормить 400 миллионов человек. Мы производим 42% подсолнечного масла от мирового показателя, 16% кукурузы и 9% пшеницы. В ООН подчеркнули, что если не решить эту проблему, миллионам грозит голод.
- Россия ворует украинское зерно, что фиксируют спутниковые снимки. Государство-агрессор вывозит его в Сирию и пытается незаконно продать.
- Украина разработала 2 маршрута для экспорта зерна – через территорию Румынии и Польши. Также хотят открыть третий путь, о котором договариваются со странами Балтии.
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