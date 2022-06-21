Переговоры Украины, России, Турции и ООН относительно зерна пройдут на следующей неделе, – СМИ

Цель переговоров – организовать процесс вывоза зерна из Украины. К ним якобы должен присоединиться генсекретарь ООН. СМИ пишут об этом, ссылаясь на свои источники.

Важно Как оккупанты вывозят краденое зерно из Украины: журналисты показали масштабы

Перед переговорами в Россию поедет турецкая делегация

Правда, окончательный состав участников встречи не уточняется. В ООН пока не объявляют точную дату возможных переговоров.

Сообщается, что перед тем в Россию отправится турецкая военная делегация, чтобы обсудить шаги, которые можно предпринять для вывоза зерна через украинские порты. По информации СМИ, перевозка грузов по морю может начаться в течение месяца после достижения определенного соглашения.

В июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что в Анкаре считают выполнимым план ООН по вывозу украинского зерна. Приоткрыли занавес, что обсуждают механизм создания "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, России, Украины и Турции.