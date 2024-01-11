Все решается в кабинетах Украины, – Зеленский о слухах по поводу подталкивания к переговорам

Владимир Зеленский отверг все слухи о подталкивании к переговорам за закрытыми дверями. Пока все решается в кабинетах Украины, решение принимает Украина.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал на совместной пресс-конференции с президентом Эстонии в Таллинне. Зеленский прибыл туда в рамках официальных визитов в страны Балтии.

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Переговоры – только после мира

Владимир Зеленский подчеркнул, что вопрос переговоров пока не поднимается западными партнерами.

Пока все решается в кабинетах Украины, наша борьба будет в пользу Украины. И пока это происходит именно так,

– акцентировал украинский президент.

Президент Эстонии Алар Карис добавил, что люди испытывают "альтернативные формулы мира" не во время официальных встреч. Однако ответ единственный – мир будет тогда, переговоры будут тогда, когда Украина победит в войне. Это возможное давление ничего не значит – но следует учитывать, что такие люди есть. Нужно быть едиными.

Что говорят о возможности переговоров