Начинаются разные политические игры, – Фесенко прокомментировал склонение Украины к переговорам с Россией

В политике не может быть абсолютной позиции, даже если она жесткая, она должна обладать определенной гибкостью. Да, всегда нужно сохранять пространство для маневра, но когда идет война необходимо быть осторожным.

Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, во время войны рано или поздно сторонам приходится договариваться, если речь не идет о полной капитуляции.

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Почему Зеленский в очередной раз подчеркнул, что компромиссов по суверенитету не будет

Иногда приходится договариваться и согласовывать какие-либо компромиссы. Здесь и начинаются разные политические игры,

– объяснил политолог.

По его словам, президент Зеленский в своей речи на G20 не просто так подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов с совестью, суверенитетом и территориальной целостностью страны. По мнению Фесенко, эта принципиальная позиция была озвучена украинским лидером, поскольку кто-то, вероятно, это предлагает.

Однако вряд ли это предложение именно России. Так, страна-агрессор пытается давить на наше государство из-за массированных ракетных обстрелов и уничтожения критической инфраструктуры, а также из-за Запада.

Запад проверяет позицию и Украины, и России

Западные политики почувствовали, что с начала полномасштабного вторжения ситуация сильно изменилась. Тогда именно Россия диктовала условия и требовала капитуляции от Украины, а сейчас Запад может диктовать условия Кремля на которых можно завершить войну.

По мнению Фесенко, сейчас наши партнеры, прежде всего Соединенные Штаты, рассматривают условия, на которых можно завершить войну, чтобы это в частности устраивало Украину.

Сегодня это зондаж как российской позиции, так и украинской. Это не переговоры,

– заметил политолог.

Он предположил, что у Запада уже есть варианты давления на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. И чтобы это не во всем, но в основном устроило наше государство. А также сохранило Путину лицо, чтобы избежать крайних сценариев посредством применения ядерного оружия, эскалации войны и т.д.

"Похоже, сейчас начинаются такие маневры. Это еще не переговоры, но здесь есть зона риска. На которую фактически намекает президент Зеленский и предупреждает западных партнеров", – подчеркнул политолог.

Да, некоторые западные политики являются идеалистами и считают, что главное – предупредить крайние сценарии. Впрочем, если не остановить Россию полностью – история будет повторяться.

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Вероятный сценарий Запада по завершению войны

По мнению политолога, в ходе последних визитов американские чиновники могли предложить Украине один из сценариев развития событий. Кроме того, американцы, вероятно, могли предлагать подходящий сценарий и России.

Россияне отходят или на границы 24 февраля, как предлагал президент Зеленский еще в начале войны и тогда прекращают огонь, или даже теоретически могут отойти из Донецка и Луганска, но не Крым – его надо "вынести за скобки",

– предположил Фесенко.

Да, оккупированный полуостров остается с неопределенным статусом и вокруг него могут продолжаться переговоры. И возникнет определенная пауза.

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Почему этот сценарий возможен

Прежде всего, это связано с их опасениями, что наступление украинских войск на Крым и попытка его освободить может вызвать отчаянную реакцию со стороны Путина, в частности применение тактического ядерного оружия,

– объяснил Фесенко.

Однако есть и другой сценарий. Он предусматривает освобождение оккупированных украинских территорий, но без Крыма, а затем паузу. Да, деоккупация наших территорий может вызвать политический кризис в стране-агрессоре. И пока россияне будут разбираться между собой – украинские военные могут освободить Крым.

Кроме того, можно также попытаться дипломатическим путем вернуть оккупированный украинский полуостров.

Никакого компромисса с Россией не получится

По мнению Фесенко, Путин вряд ли согласится на какие-либо компромиссные варианты, поскольку даже компромисс для него будет означать проигрыш. Более того, прежде всего украинцы не готовы уступать свой суверенитет.

Здесь компромисса быть не может. Именно об этом и сказал президент Зеленский, выступая перед участниками саммита в Индонезии,

– подытожил политолог.

Он подчеркнул, что все будут решать боевые действия. В то же время западным партнерам нужно "не играть в компромиссы", а как можно больше помочь ВСУ и предоставить оружие, в том числе наступательное для освобождения наших территорий.