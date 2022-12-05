"Путин – не пациент этого мира": Зеленский отреагировал на призывы к переговорам с Россией
Источник:Financial Times
Международные партнеры все чаще склоняют Украину и Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Однако президент Украины решительно отвергает такие предложения, ведь никаких разговоров с агрессором быть не может.
Союзники верят, что войну можно закончить дипломатическим путем. Однако "мирные переговоры" со страной-агрессором при действующей кремлевской власти просто невозможны.
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Зеленский решительно отверг предложения по переговорам с агрессором
В Украины и Западных партнеров могут не совпадать взгляды по ведению переговоров. И это нормально.
Российские военные преступления, масштабные разрушения и кровопролития дали ясно понять украинцам, что никакого компромисса с агрессором быть не может. Союзники обеспокоены категорическим отказом от "диалога" с Россией.
Также они переживают, что предложенные Украиной усилия, чтобы вернуть все оккупированные территории, в том числе и Крым, спровоцируют применение ядерного оружия Владимиром Путиным. Поэтому пытаются уладить все дипломатично, однако народ Украины во главе с президентом Зеленским против договоренностей со страной-агрессором.
Мир – не врач с большим опытом. Не врач Путина, и Путин – не пациент этого мира,
– подчеркнул Зеленский.
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Зачем России заявления о переговорах с Украиной
- Аналитики Института ведения войны утверждают, что Россия стремится к переговорам, чтобы укрепить за это время свои позиции на фронте. Так, спикеры Кремля часто выдают абсурдные заявления по поводу переговоров с Украиной.
- Они стремятся убедить Запад, что это Украине и партнерам необходимы переговоры с Россией, а не наоборот. Вдобавок, оккупанты заявляют, что готовы "вести диалог", если НАТО пойдет на определенные уступки.
- В частности, по мнению руководства России, Запад должен согласиться с требованиями России относительно "гарантий безопасности" 2021 года. Речь идет о пункте "нерасширения Альянса".
- Однако эксперты объясняют, что временная приостановка военных действий и уступки агрессору не принесут пользы Украине. Такие диалоги сыграют на руку исключительно России.