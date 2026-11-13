"Путин стремится к капитуляции Украины": интервью Александра Краева о коварном плане Кремля и переговорах

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" и старший преподаватель Киево-Могилянской академии Александр Краев в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал итоги переговоров в Абу-Даби и позицию США.

Переговоры в Абу-Даби в очередной раз показали, что Москва не собирается отказываться от максималистских требований и продолжает вести переговоры с Украиной на языке ультиматумов. В то же время Кремль пытается использовать переговорный процесс не только для продвижения собственных территориальных претензий, но и для того, чтобы сыграть на амбициях Дональда Трампа.

Эксперт Рады по внешней политике "Украинская призма" и старший преподаватель Киево-Могилянской академии Александр Краев в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал стратегию России и объяснил, как Путин пытается превратить Трампа в союзника Кремля и зачем Москва заговорила о пактах о ненападении с отдельными странами НАТО

Какую игру России показали переговоры в Абу-Даби

Путин заявил, что Россия хотела бы вечного мира в Украине. Прилетели Кушнер и Виткофф к Путину, и мы уже сейчас видим различные абсурдные заявления от российского диктатора. Он предложил по примеру Олешек провести гуманитарную операцию в Константиновке, утверждает, что россияне якобы контролируют ее и что Россия может гарантировать безопасность. За этими словами, как и раньше, стоят оккупация, убийства, ультиматумы и продолжение войны. Как бы вы оценили то, что сейчас известно, и как это связать со встречей в Абу-Даби?

На самом деле стратегически ничего эта встреча, к сожалению для нас, изменить не смогла. То есть Россия до сих пор находится на тех же позициях, на которых и была. Возможно, она их выражает немного другими словами. Возможно, спикеры немного сменились. Но если посмотреть на то, что говорил Мединский, если послушать то, что сказал Путин, то, в принципе, Россия остается на том же месте. Якобы Украина должна капитулировать, и после этого россияне готовы начать переговоры.

То есть вечный мир в Украине с точки зрения россиян – это капитуляция Украины и планомерное включение Украины в состав России. По сути, примерно так можно кратко подвести итог всему тому, что было сказано Россией за это время.

Но если мы смотрим на практические стороны, то все-таки есть определенные достижения, есть определенное продвижение. Несмотря на контрпродуктивную российскую риторику, мы все равно видим, что американцы начали воспринимать европейцев как часть этого переговорного трека. Да, к сожалению, из-за позиции России европейцы не присутствовали в самом зале заседания, но европейцы – часть переговорного процесса, что бы там ни говорил Мединский.

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С другой стороны, мы видим, что Америка, несмотря на все то давление, которое они оказывают, все равно до сих пор готова слушать Украину, они готовы сотрудничать с нами, они готовы идти на какие-то разумные компромиссы. То есть все-таки у нас остается шанс сохранить вот этот небольшой баланс, который мы смогли восстановить и с американцами, и с Европой в Осло.

На этом, в принципе, плюсы заканчиваются. То есть во всем остальном мы не продвинулись с той нулевой отметки, на которой уже стояли. Конечно, прекрасно, что освобождены наши люди. Прекрасно, что удалось провести обмен военнопленными. Это всегда является нашей целью – спасение украинских граждан, спасение украинских военных.

Но, в целом и в общем, Россия не сдвинулась с той мертвой точки, на которой стояла. Она до сих пор не готова рассматривать вариант прекращения огня до того, как Украина пойдет на уступки. И, к сожалению, это тормозит, по сути, весь остальной процесс. Каких бы успехов мы ни достигали с американцами и европейцами, без изменения российской позиции дальше это не сможет двигаться.

Мединский заявил, что Россия так или иначе захватит каждый клочок своей земли "в Украине". Лавров подтвердил, что Москва будет и дальше добиваться вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, включая районы, которые российская армия никогда не контролировала. В Институте изучения войны отмечают, что представители России пытались сформировать у США и Украины искаженное представление о ситуации на фронте. Если мы говорим о территориях, возможно ли вообще найти какой-то консенсус? Ведь Вашингтон считает, что для завершения войны именно Украина должна уйти из Донбасса, что звучит совершенно абсурдно.

Это действительно абсурдно. Наши европейские партнеры это прекрасно понимают. Наши американские партнеры, к сожалению, скажем так, смотрят на этот вопрос немного иначе.

Давайте хотя бы вспомним, что даже Дональд Трамп в свое время, буквально несколько недель назад, вдруг заявил о том, что, мол, Украина передала Америке огромный кусок территории со всеми ресурсами. И поэтому возникает подозрение, что именно из-за такого взгляда Дональда Трампа он не понимает, почему Украине так сложно отказаться от территории в пользу России. Ведь, мол, Украина же уже передает свои земли другим странам, так почему бы с Россией не должно быть иначе?

Поэтому здесь действительно существует большая проблема в непонимании украинских "красных линий". И вообще для меня положительным результатом встречи в Абу-Даби было бы, если бы мы вместе с американцами смогли нормально обсудить эти "красные линии". То есть если бы мы остановили их вот эти странные инсинуации по поводу того, что нам нужно, что нам не нужно, как это работает, как это должно работать.

То есть с какой стороны ни посмотри, на самом деле американцы во многом из-за незнания до сих пор продолжают жить частично в мире российских мифов. Давайте вспомним хотя бы тот самый пост Кушнера о том, что главная проблема заключается в том, что до сих пор, мол, Россия и Европа не смогли прийти к какому-то соглашению по вопросам безопасности. У них нет форматов сотрудничества, они между собой не общались.

А в то же время давайте вспомним, что уже более сорока лет существует Хельсинкский процесс. Давайте вспомним, что существуют ОБСЕ, Совет Европы, процессы разоружения, процесс взаимного ядерного сдерживания. То есть все это существовало, и просто то, что Кушнер не знает этих конкретных фактов, не означает, что процесса не было. Даже та пресловутая комиссия "НАТО–Россия", которая довольно долго работала, она все же давала результаты.

То есть здесь с какой стороны ни посмотри, но, к сожалению, непрофессионализм и отсутствие каких-то базовых знаний о том, что такое международная дипломатия, как формируется международная политика, как вообще все это должно работать, к сожалению, все это приводит вот к такому результату. Мы видим абсолютную деградацию, скажем так, переговорного трека со стороны Америки, потому что Россия может навязывать американцам свои нарративы, потому что американцы ведутся на тему о том, что отказ от какой-то части территории может принести что-то положительное.

Поэтому последнее, что остается делать в этом случае Украине, – это просто понимать, что нам в какой-то момент придется договариваться с Америкой, условно говоря, убеждать ее, что даже условное разведение сил по линии боевого столкновения уже будет нормальным результатом.

То есть на фоне того, что нам предлагают американцы и что им навязали россияне, к сожалению, даже такой вариант прекращения огня просто по текущей линии боевого столкновения уже будет для нас неплохим результатом.

Как Кремль подыгрывает Трампу

У россиян наблюдается попытка переложить на Байдена ответственность за начало полномасштабного вторжения. По данным Axios, российские представители в Абу-Даби заявили, что Путин якобы решился на вторжение из-за того, что Байден не ответил на его письмо 2021 года с претензиями относительно европейской безопасности. Не пыталась ли российская делегация таким образом подыграть американским представителям, ведь Трамп постоянно говорит, что во всем виноват Байден?

Безусловно. Это попытка сыграть на желании Трампа показать себя лучшим, самым крутым, самым великим, самым прекрасным президентом, каким только можно быть, и выставить, соответственно, всех предшественников абсолютно отсталыми и непригодными для правления людьми.

Но если мы ознакомимся с немного большим количеством источников о том, как вообще проходили переговоры в конце 2021 – начале 2022 года, именно в тот момент, когда Россия высказывала свои идеи о гарантиях безопасности, когда говорили об отступлении НАТО к границам девяносто седьмого года, Байден постоянно находился в контакте с Путиным. Это подтвержденные факты. Происходили встречи, телефонные звонки, обмен письмами.

И обвинять Америку в том, что они не ответили на какое-то одно письмо, и это спровоцировало атаку на Украину, – это просто смешно, это не соответствует действительности. И это действительно то, что легко опровергнуть, опираясь на факты.

Но, к сожалению, мы с вами живем в такой период, когда факты становятся условными, а правда – это то, во что верит достаточно большое количество людей. То есть у нас есть президент США, который готов поверить в такие инсинуации, который хочет поддержать такие инсинуации, который хочет поднять свой собственный имидж за счет внешней политики и внешнеполитических интересов своей собственной страны. И поэтому, к сожалению, говорить здесь о каком-то адекватном подходе, о какой-то нормальной, понятной дипломатии просто невозможно.

Поэтому так, Россия будет эксплуатировать эту тему. Россия, пока не вступил в силу новый Конгресс, будет максимально подталкивать Трампа к какой-то договоренности. Они будут делать все от них зависящее и возможное для того, чтобы Трамп согласился хотя бы на какой-то промежуточный вариант.

Но для России промежуточный вариант обязательно подразумевает отказ от передачи Украине дополнительного оружия, отказ от разведданных, отказ от Starlink или, в принципе, дипломатическое игнорирование украинской позиции. Поэтому да, российская пропаганда сейчас будет работать на полную мощность, чтобы убедить Трампа – это их единственная целевая аудитория – в том, что если бы он был президентом, этой войны точно не было бы. И только с господином Трампом, мол, Путин сможет договориться и подписать нормальный договор.

Как Путин пытается расколоть Запад с помощью "пактов о ненападении"

Москва заговорила о пактах о ненападении с отдельными странами НАТО. В МИД России допустили заключение двусторонних соглашений в рамках новой системы европейской безопасности. Почему звучат такие предложения? Насколько реалистично, что отдельные страны НАТО могут пойти на такие двусторонние договоренности с Москвой в обход общей позиции Альянса? Не пытается ли Кремль таким образом вернуться к модели разделения Европы на сферы влияния?

По сути, в этом и заключается ключевая цель всего того, что делает Россия последние тридцать лет своей истории. Ее главная цель – сделать Запад раздробленным, внутренне конфликтным и таким, который не сможет помешать России вернуть свои прежние границы.

Это то, что делалось, начиная еще с 2007 года, уже когда Путин официально заявил о том, что Россия не допустит вмешательства НАТО в свою "российскую" сферу интересов. Так он называл бывшие границы Советского Союза и бывшие границы Российской империи. После этого последовало вторжение в Грузию, а затем – переброска еще более многочисленных гарнизонов в Приднестровье. Ну а потом началась агрессия против Украины в 2014 году.

То есть действительно пока Россия не изменила своего стратегического курса. Попытка подписать отдельные соглашения с теми странами в Европе, которые хотят их подписать, – это опять-таки тактика раскола западной коалиции, тактика, условно говоря, выделения тех стран, которые готовы дальше работать с Россией.

Поверьте, пройдет неделя – две, и мы услышим, что Алиса Вайдель, лидер AfD, как Марин Ле Пен и все остальные пропутинские европейские правые начнут говорить, что если их изберут президентами, канцлерами и премьер-министрами, то они подпишут для своей страны пакт о ненападении. И, к сожалению, многие европейцы будут в это свято верить.

И поэтому, к сожалению, эти партии получат неплохой импульс на выборах. Поэтому это один из тех элементов российской внешней политики и российской пропагандистской стратегии, которая все равно продолжает работать. И продолжает она работать потому, что в Европе до сих пор есть достаточно большая часть населения, которая готова верить россиянам.

Почему Европа до сих пор не говорит одним голосом

Европа пока не может определиться с представителем от самой Европы на переговорах с США, Россией и Украиной. Путин сказал, что Россия хотела бы, чтобы американцы поработали с Европой и те определились, что хотят: мир или война. Что на самом деле стоит за этим призывом к США поработать с Европой? И почему до сих пор в Европе не определили конкретного человека, который мог бы представлять ее за столом переговоров?

Начнем с последнего вопроса, потому что Европа до сих пор не до конца осознает меру своей ответственности. То есть Европа прекрасно понимает, что ей нужно вступать в переговоры. Европа, слава Богу, прекрасно понимает, что ей нужно быть частью этого переговорного процесса, что нужно вести со своим населением сложные дискуссии о том, что нужно готовиться к войне.

Война все равно в какой-то момент начнется, и это будет страшная война. И здесь просто весь вопрос в том, насколько Европа успеет подготовиться.

И внутренние расколы, внутренние дискуссии, постоянная внутренняя неразбериха между европейскими столицами, которая постоянно находит свое выражение, скажем, последний звонок Стубба и Стёре Путину, хотя он был обсужден с Европой и с Украиной, мы все равно увидели, что он вызвал довольно острые дискуссии среди других европейских лидеров. Отсутствие вот этого четкого понимания, кто, куда и кому что должен делать, обещать, говорить, вырабатывать, приводит к тому, что у Европы до сих пор нет единого голоса.

И мы до сих пор, даже во время заседания в Абу-Даби, видели отдельных представителей отдельных европейских стран. Вместе с ними за столом сидели представители Европейского Союза, вместе с ними за столом сидели представители НАТО. То есть, опять же, Запад не представляет себя единой полноценной дипломатической и военной машиной.

Запад представляет собой, условно говоря, объединение людей с общими интересами, которые до сих пор не доверяют друг другу. Поэтому, как я уже говорил, в этом плане российская пропаганда и российская внешняя политика смогли добиться некоторого промежуточного успеха. Они даже убедили сам Запад в том, что Запад не является единым и не действует согласованно в своем стремлении защитить себя, Украину и весь цивилизованный мир.

Зачем России присутствие НАТО за столом переговоров

У Путина неожиданно поддержали участие НАТО в переговорах. Почему, как вы думаете, у Путина это неожиданно поддержали? Какой сигнал и кому они пытались послать?

Прежде всего, этот сигнал адресован самим россиянам: что, условно говоря, они снова "большая сильная держава", с ними общаются американцы, с ними общается НАТО. То есть почему им не хочется выходить на уровень отдельных европейских государств? Потому что это не их уровень.

И поэтому вот тот момент, когда к ним на переговоры приезжают представители всего НАТО, и весь НАТО готов обсуждать гарантии безопасности для России, – это как раз тот момент, когда российская внешняя политика может продемонстрировать это своему населению и своим непосредственным руководителям и сказать: "Ну вот, видите, мы же выполняем то, что должны были. Мы выполняем нашу главную цель. Россия снова большая, с Россией снова все считаются. В Россию все приезжают, чтобы вести переговоры. Все боятся иметь плохие отношения с Россией".

То есть на самом деле это прекрасное топливо для российской пропаганды. Это то, что помогает им держаться на плаву. И это то, что, по сути, прекрасно показывает всю логику этого переговорного процесса. Он нужен России для демонстрации собственной мощи.

Точно так же, как сейчас война, которую они ведут против Украины, – это как раз демонстрация вот этой мощи: всем приходится с ними общаться, всем приходится с ними поддерживать контакт, иначе всем будет хуже. То есть с этой точки зрения это было нужно для того, чтобы опять-таки показать свою силу и Америке, и Китаю, и Европе, и всему остальному миру. И общение на уровне Москва-Вашингтон или Москва-НАТО для них остается приоритетом.

Зачем США ограничивают Starshield

Напоследок о решении в администрации Трампа и проблеме Starshield. Starshield ограничивает скорость работы в Украине, что влияет на способность украинской ПВО перехватывать российские дроны. Киев сейчас выясняет причины ограничений и ведет переговоры с американской стороной. Можем ли мы связывать это с переговорным процессом? И является ли это давлением на Украину со стороны США?

К сожалению, да. К сожалению, это абсолютно мафиозная тактика наших американских партнеров – заставить Украину быть более уступчивой и более мягкой в своем переговорном курсе, особенно сейчас, когда мы видим, что ракеты, обещанные нам в рамках инициативы PRL, за большинство из которых, кстати, Европа уже заплатила, эти ракеты нам не были предоставлены. Мы видим, что в зиму мы входим с гораздо худшей защитой, чем ожидалось.

И поэтому так, это вот тот момент, когда Америка смогла пройти первый тест. Они перебрасывали друг на друга обвинения в том, кто же все-таки отключал нам Starlink и Starshield. И в итоге мы не доказали, и американская пресса, и американская оппозиция не довели этот вопрос до конца. Соответственно, никто не понес наказания за то, что произошло, и, соответственно, они могут продолжать так поступать и дальше.

И в этом заключается наша самая большая проблема, потому что пока они могут себе позволить так себя вести, пока они могут давить на нас, пока они могут давить на наших союзников, к сожалению, это будет продолжаться.

Поэтому это просто еще один элемент вот этого "переговорного трека", как они это называют, где Америка хочет просто как можно быстрее, как можно легче подписать любой договор.

Совершенно неважно, будет ли он проукраинским, пророссийским или каким угодно. Но если сейчас Украина мешает Трампу и пока еще сохраняется предыдущий состав Конгресса, Трамп будет использовать эти возможности и продолжать оказывать давление как минимум до начала января следующего года.