Сколько могут длиться переговоры в Абу-Даби: в Кремле сделали заявление о новой встрече
- Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней.
- Переговоры состоятся без участия американской стороны, только между представителями Украины и России.
Следующий раунд переговоров по завершению войны в Украине запланирован на 1 февраля в Абу-Даби. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Украиной и Россией в ОАЭ при необходимости могут длиться больше, чем один день.
Переговоры пройдут без участия США. Об этом сообщают росСМИ.
Сколько могут длиться переговоры?
По словам государственного секретаря США Марко Рубио, спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не будут участвовать в новой встрече. Отмечается, что переговоры состоятся без участия американской стороны – исключительно между представителями Украины и России.
Что известно о ходе мирных переговоров?
Переговоры между Украиной, США и Россией в ОАЭ зашли в тупик из-за разногласий относительно территорий Украины, гарантий безопасности и прекращения огня. Россия настаивает на контроле над Донбассом и Запорожской АЭС, а также требует сокращения украинской армии и закрытия перспективы вступления Украины в НАТО.
Путин требует, чтобы Украина отказалась от четырех аннексированных областей и не соглашается на размещение европейских военных для контроля прекращения огня. Трамп рассматривает идею создания беспошлинной зоны с Украиной для промышленного развития, но существует риск, что Россия попытается взять ее под контроль.
Также стало известно, что Украина подпишет мирный план, который состоит из 20 пунктов, с США, которые также подпишут соглашение отдельно с Россией. Выбран формат подписания соглашения с посредником по ряду причин.