"Розовая мечта Путина": интервью с Владимиром Огрызко о настоящих целях Кремля и манипуляциях Трампом

Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах и руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние действия команды Дональда Трампа и ультиматумы Кремля.

Пока Дональд Трамп пытается продемонстрировать готовность договариваться с Москвой, Кремль продолжает навязывать свои правила игры. Россия не только затягивает переговоры о завершении войны, но и стремится использовать их, чтобы ослабить НАТО, расколоть Европу и фактически вернуться к ультиматумам по вопросам безопасности, которые она выдвигала еще в 2021 году.

В то же время экономические проблемы внутри самой России становятся все более ощутимыми, а громкие дипломатические инициативы могут оказаться лишь очередным спектаклем для пропаганды.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала дипломат, министр иностранных дел Украины в 2007–2009 годах Владимир Огрызко объяснил, почему Москва пытается отстранить Европу от переговоров, почему отказывается обсуждать энергетическое перемирие и способны ли экономические проблемы пошатнуть позиции Кремля.

Трамп, Путин и Си: чего ждать от возможной встречи

Удивляюсь, насколько "высокопрофессиональны" переговорщики у Дональда Трампа. До того, как они вступили в эту переговорную игру, Путин хотел уничтожить Украину, Донбасс, где-то там по кусочкам собирать империю. Но теперь он хочет столько, что даже сам, наверное, не думал, что так можно было. Так встретятся ли эти трое: Трамп, Си и Путин? Чего нам ждать от этой встречи?

Настолько бездарно проводить внешнюю политику – вот это нужно уметь. С другой стороны, когда человек некомпетентен, то для него это считается вполне нормальным.

И вот когда люди, которые в этом что-то понимают, смотрят со стороны, то хватаются за голову. И просто понимают, что еще чуть-чуть – и действительно доведут большую Америку до того, что она станет совсем небольшой. Потому что то, что происходит, уже выходит за пределы всего, что только возможно.

Вроде бы же расстались так мирно. Взяли и уехали. И после того, как Виткофф и Кушнер проинформировали президента Зеленского о результатах, Виткофф написал, что достигнута договоренность о большой обмен, что, по-видимому, соответствует действительности.

И достигнута договоренность о том, что в следующий раз на переговорах по урегулированию конфликта, вернее, о прекращении российской агрессии, примет участие европейская делегация. Но это же манипуляция и игра.

Вчера читал выступление нашей с вами любимой актрисы из сгоревшего театра, имею в виду Марию Захарову. Она говорит, что еще со времен Советского Союза принялась такая практика, когда вопросы от СМИ, то есть они сами себе составляют вопросы, а потом сами же на них отвечают.

Вопрос заключался в том, правда ли, что на следующей встрече будут представлены европейские дипломаты. И Захарова отвечает: "В Кремле на эту тему не говорили".

Представляете, какая сочная пощечина тому же Виткоффу по физиономии. То есть он пишет о том, что произошло, и ему тут же дают такую пощечину, от которой нормальный человек должен был бы немного отрезветь.

Вот это и называется российская внешняя политика. Это политика, которая не имеет и не имела под собой ни капли правды. Это ложь, построенная на лжи.

Поэтому я очень надеюсь, что после таких публичных унижений тот самый Виткофф наконец-то начнет что-то понимать. Хотя он, безусловно, не профессионал, и ему очень трудно дойти до понимания того, что он делает и что с ним делают.

Но это уже переходит все возможные границы. И это, кстати, плевок в глаза и Трампу. Вот я сейчас буду с огромным удовольствием смотреть, как российская пропаганда будет показывать, как Путин сидит посередине между Трампом и Си и как он ими руководит.

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Что на самом деле задумал Кремль в отношении НАТО

США спросили Зеленского, готова ли Украина выйти из Донбасса в обмен на членство в НАТО. Президент ответил, что готов вынести этот вопрос на обсуждение только при условии получения полноценного пакета гарантий безопасности. Но Путин от этих переговоров получил фактически то, к чему стремился – рассеять внимание, чтобы отвлечь от ключевых целей. Зеленский на встрече с европейцами сказал, что было бы некорректно, если бы Украина выбрала одного человека от Европы, который будет представлять их интересы. Но ведь Путин хочет добиться отката НАТО к 1997 году. Кто должен представлять Европу и как? Действительно ли эта тактика с пакетом гарантий и отвлечением внимания не расколет Европу и не помешает оказанию помощи нам?

Мы возвращаемся к вопросу о том, что такое Россия, что такое ее внешняя политика и какова основная цель этой внешней политики.

Цель состоит в том, чтобы ни ЕС, ни НАТО больше не функционировали как единые структуры.

Для этого нужно выбрать механизмы, как разделить эти союзы на части. Несколько дней назад один деятель в Министерстве пропаганды России выдвинул идею индивидуальных гарантий от России для стран-членов НАТО.

Это чистой воды та самая логика и та самая розовая мечта, которую россияне ставят перед собой: дать каждой стране свои гарантии. НАТО нет, а мы, россияне, будем гарантировать безопасность условной Словакии или Венгрии.

То есть "мы будем фактически управлять этой страной, потому что она маленькая, а у нас есть ядерное оружие" – вот, собственно, что мечтает Путин.

Что касается того, как Европа должна позиционировать себя. Должна быть целая европейская команда, которая будет состоять из двух частей.

Во-первых, европейские институты, то есть Европейская Рада, Европейская комиссия и пять ключевых стран: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша. Это очень правильный, рациональный подход, когда учитываются интересы ключевых игроков на европейском континенте.

Польша здесь выступает как наш непосредственный сосед и страна-хаб, через которую проходит помощь. А четыре другие страны – это страны G7.

Это мощные страны, обладающие огромным политическим, экономическим и военным потенциалом. При такой схеме можно надеяться, что позиция Европы будет единой и сильной.

Но вернемся к тому, что сказала Захарова: никакого участия Европы в следующих переговорах не будет. В этой ситуации центр внимания переходит на Украину.

Нужно четко и ясно сказать американским партнерам, что следующего раунда не будет, если на нем не будет присутствовать европейская делегация. Точка.

Почему Россия не хочет обсуждать энергетическое перемирие

Зеленский комментирует энергетическое перемирие и говорит, что россияне не хотят его. На встрече в Абу-Даби российская делегация заявила, что у них нет мандата. Почему так? О чем это свидетельствует?

Российская делегация приезжает в Абу-Даби с директивами, в которых написано, что " эти темы обсуждать не будут ". Так нужно было сказать в тот же момент, когда мы услышали, что эти темы обсуждаться не будут, что у нас нет мандата обсуждать другие темы.

С этими бандитами по-другому вести переговоры нельзя. Обычно перед любым раундом переговоров обсуждается повестка дня.

Если бы все происходило нормально, то мы должны были бы сразу сказать: если нам собираются навязать обсуждение политических фантазий времен декабря 2021 года, то у нас нет мандата на обсуждение таких фантазий. У нас есть мандат на обсуждение практических вопросов.

Что сейчас делает Москва? Она хочет втянуть нас, американцев, европейцев в обсуждение своих политических фантазий, при этом продолжая войну.

Путин хочет мирных переговоров, но не хочет мира. Он хочет под прикрытием так называемых переговоров продолжать войну.

Благо, что уже и в Америке начинают понимать, почему нужно поставить Путина на место.

Почему США спрашивают у Путина о роли Европы

Очень странно, что американские переговорщики спрашивают у Путина, должна ли Европа сидеть за столом переговоров. В какую парадигму подхода это вписывается?

Это укладывается в парадигму того, что Трамп будет принимать любые удары со стороны Путина, потому что он по-прежнему зависит от него. Дошло до того, что американцы предложили россиянам написать новую концепцию европейской безопасности.

Представляете, при этом европейцев здесь опять-таки нет. Это явная линия на то, что США и Россия играют в одной команде. Мы не должны удивляться тому, что от американцев исходят такие предложения. Они фактически на подтанцовке у Путина.

Как бы там Трамп ни выставлял себя большим и сильным, он играет на пасах от Путина и не более того. Нам нужно просто подождать совсем немного. До рождественских каникул в Америке осталось чуть больше месяца.

Этот месяц нам нужно пережить, в том числе и с выходками Илона Маска, который снова оказался на коротком поводке у Трампа. Я думаю, что потом демократы разберутся, на каком основании он в очередной раз прекратил передачу нам соответствующих сигналов.

Что настроения россиян говорят о состоянии экономики в стране

Социологические опросы показывают, что война "достала" россиян. Они утратили веру в свое будущее и будущее страны. Почти две трети россиян на вопрос, стоит ли сейчас продолжать военные действия или начать мирные переговоры, выступают за переговоры. Что нам говорят такие цифры и настроения?

Здесь нужно быть внимательными, потому что они выступают за переговоры, но только на своих условиях. Это нужно учитывать. Это сигнал о том, что нужно заканчивать, но вопрос – как заканчивать?

Есть еще интересные моменты из российских исследований. Почти 8 из 10 россиян изменили свои пищевые привычки ради экономии. Экономить на питании или тщательнее планировать свои покупки за последний год начали 79% участников опроса. Это говорит о том, что 80% россиян понимают, что скоро не на что будет купить еду.

Главными сдерживающими факторами для бизнеса стало снижение спроса на продукцию и услуги. Если денег в карманах нет, то очевидно, что люди будут экономить на всем, а это вызывает цепную реакцию.

Из регионов сообщают, что начали увольнять врачей, медсестер, учителей, воспитателей детских садов. В Иркутской области начали увольнять уже даже сотрудников службы чрезвычайных ситуаций.

Местные бюджеты перестают покрывать все те расходы, которые они должны были бы покрывать. А это начинает поднимать вопрос: "А зачем нам эта Москва, если мы все отдаем туда, а сами сидим голые и босые?".

Говорят, что тьма перед рассветом самая густая. Эти российские фантазии на тему безопасности времен 1997 года – это и есть та самая последняя, самая густая тьма, после которой наступит рассвет.

Нам нужно сейчас довести Россию до такого состояния, когда она не сможет больше функционировать. Это будет единственным способом принудить Россию к миру.

Имеет ли смысл трехсторонняя ядерная беседа США, России и Китая

На полях саммита АТЭС планируется первая в истории трехсторонняя встреча лидеров США, России и Китая. Основной темой переговоров, как ожидается, станет разработка соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Будет ли на самом деле какой-то результат или здесь больше символизма?

Результат будет незначительным или вообще отсутствует. Если у США и России есть что сокращать, то Китаю до них еще далеко.

Китай, пожалуй, скажет одну простую вещь: вы, США и Россия, накопили колоссальные ядерные арсеналы. Сократите свои арсеналы до нашего уровня, а потом мы сядем и уже будем говорить о том, что делать дальше на равных условиях.

В итоге, если они и скажут что-то, то только то, что три лидера обсудили очень важный вопрос сокращения ядерных вооружений. Но все останутся при своем.

Каждый из них попытается использовать это в своих пропагандистских целях. Российская пресса будет в восторге, китайская будет писать о триумфальном шествии товарища Си, а протрамповские СМИ будут кричать, что Трамп борется за ядерное разоружение.

Практических результатов я не ожидаю. Что касается Украины, Китай дистанцируется и скажет, что он за мир и территориальную целостность, правда, непонятно какую.

По ядерной теме Китай, возможно, скажет, что выступает против даже самой мысли о том, что ядерное оружие можно применять. Это будет прямой намек Путину, чтобы он со своими ядерными угрозами сел тихонько и успокоился.

Почему в США приостановили авиарейсы

В США отменили общенациональный запрет на авиаперелеты после масштабного сбоя, из-за которого были задержаны более 10 тысяч рейсов. Министр внутренней безопасности США не связывал это с кибератакой, но при этом очень высоко оценил лидерские качества Дональда Трампа. Что на самом деле могло происходить и свидетельствует ли это о том, насколько внутри у Трампа все шатается?

Мне это заявление напомнило очередной съезд ЦК КПСС, когда дряхлый Леонид Ильич слушал, какой он большой, прекрасный и мудрый генеральный секретарь. Чем это закончилось и для Брежнева, и для страны, всем понятно.

Я думаю, что американцы дали ответ на вопрос, насколько Трамп гениален, на промежуточных выборах. Большей политической катастрофы ни у одного американского президента в истории не было. Трамп теперь войдет в историю как президент, потерявший обе палаты после полутора лет своего правления.

Конечно, мы с вами сейчас вряд ли можем дать точный ответ, могла ли это быть сверхмощная хакерская атака. Этого исключать нельзя.

Посмотрите, что сделали северокорейские хакеры с криптовалютами. Разве они не могли вывести из строя систему связи? Вполне могли.

Или это, как говорит Трамп, устаревшее оборудование? Почему-то до вчерашнего дня оно не было устаревшим, а сегодня вдруг стало устаревшим и сразу же вышло из строя. Это выглядит довольно неправдоподобно. Поэтому мне кажется, что это могла быть скоординированная кибератака.

Подождем, сами американцы должны получить информацию о том, что же произошло, потому что это серьезно. Это транспортный коллапс, который влияет на экономические показатели, это колоссальные убытки. Но чтобы так мгновенно по всей огромной стране все вдруг перестало работать из-за оборудования – такого не бывает.