"Рожева мрія Путіна": інтерв'ю з Володимиром Огризком про справжні цілі Кремля та маніпуляції Трампом

Поки Дональд Трамп намагається демонструвати готовність домовлятися з Москвою, Кремль продовжує нав’язувати власні правила гри. Росія не лише затягує переговори про завершення війни, а й прагне використати їх, щоб послабити НАТО, розколоти Європу та фактично повернутися до ультиматумів щодо безпеки, які висувала ще у 2021 році.

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Водночас економічні проблеми всередині самої Росії стають дедалі відчутнішими, а гучні дипломатичні ініціативи можуть виявитися лише черговою виставою для пропаганди.

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу дипломат, міністр закордонних справ України у 2007–2009 роках Володимир Огризко пояснив, чому Москва намагається усунути Європу від переговорів, чому відмовляється обговорювати енергетичне перемир’я та чи здатні економічні проблеми похитнути позиції Кремля.

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Трамп, Путін і Сі: чого чекати від можливої зустрічі

Дивуюсь, наскільки "високопрофесійні" переговірники в Дональда Трампа. До того, як вони не вступили в цю переговорну гру, Путін хотів знищення України, Донбас, десь там по клаптиках збирати імперію. Але тепер він хоче стільки, що навіть сам, напевно, не думав, що так можна було. То чи зустрінуться ці троє: Трамп, Сі і Путін. Чого нам чекати від цієї зустрічі?

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Настільки бездарно проводити зовнішню політику треба вміти. З іншого боку, коли людина некомпетентна, то це для неї вважається цілком нормальним.

І от коли люди, які в цьому щось розуміють, дивляться збоку, то хапаються за голову. І просто розуміють, що ще трішки і справді доведуть велику Америку до стану того, що вона буде зовсім невеликою. Бо те, що відбувається, це вже виходить за межі всього, чого тільки можна.

Начебто ж попрощалися так мирно. Взяли і поїхали. І після того, як Віткофф і Кушнер проінформували президента Зеленського про результати, Віткофф написав, що домовлено про великий обмін, що є, мабуть, правдою.

І домовлено про те, що наступного разу на переговорах по врегулюванню конфлікту, вірніше про припинення російської агресії, візьме участь європейська делегація. Але це ж маніпуляція і гра.

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Вчора читаю нашу з вами улюблену акторку від погорілого театру, маю на увазі Марію Захарову. Вона каже, що взяли ще з радянського часу таку форму, коли питання від ЗМІ, тобто самі собі пишуть питання, а потім самі ж на нього відповідають.

Питання полягало в тому, чи правда, що на наступній зустрічі будуть представлені європейські дипломати. І Захарова відповідає: "В Кремлі на цю тему не говорили".

Уявляєте, який смачний ляпас тому ж самому Віткоффу по фізіономії. Тобто він пише про те, що відбулося, і йому тут же дається такий ляпас, від якого нормальна людина повинна була б трошечки протверезіти.

Оце називається російська зовнішня політика. Це політика, яка під собою не має і не мала жодної краплини правди. Це брехня, побудована на брехні.

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Тому я дуже сподіваюся, що після таких публічних принижень той самий Віткофф нарешті почне щось розуміти. Хоча він безумовно не професіонал і йому дуже важко дійти до розуміння того, що він робить і що з ним роблять.

Але це вже переходить за всі можливі межі. І це, до речі, плювок в очі і Трампу. От я зараз буду з величезним задоволенням дивитися, як російська пропаганда буде показувати, як Путін сидить посередині між Трампом і Сі і як він ними керує.

Повне інтерв'ю: дивіться відео

Що насправді Кремль замислив щодо НАТО

США запитали Зеленського, чи готова Україна вийти з Донбасу в обмін на членство в НАТО. Президент відповів, що готовий винести це питання на обговорення лише за умови отримання повноцінного пакета безпекових гарантій. Але Путін від цих переговорів отримав фактично те, чого прагнув – розсіювати увагу, щоб відволікати від ключових цілей. Зеленський на зустрічі з європейцями сказав, що буде некоректно, щоб Україна обрала одну людину від Європи, яка буде представляти їхні інтереси. Але ж Путін хоче бачити відкат НАТО до 1997 року. Хто має представляти Європу і як? Чи дійсно ця тактика пакетом і відволікання уваги не розділить Європу і допомогу нам?

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Ми повертаємося до того, що таке Росія, що таке її зовнішня політика і яка є ключова мета цієї зовнішньої політики.

Мета полягає в тому, щоб ні ЄС, ні НАТО більше як єдині структури не функціонували.

Для цього потрібно вибрати механізми, як розділити ці союзи на частинки. Кілька днів назад один діяч у Міністерстві пропаганди Росії висунув ідею індивідуальних гарантій від Росії для країн-членів НАТО.

Це чистої води та сама логіка і та сама рожева мрія, яку росіяни ставлять перед собою: дати кожній країні свої гарантії. НАТО немає, а ми, росіяни, будемо гарантувати безпеку умовної Словаччини чи Угорщини.

Тобто "ми будемо фактично управляти цією країною, тому що вона маленька, а у нас ядерна зброя" – от власне те, про що мріє Путін.

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Щодо того, як Європа повинна себе позиціонувати. Має бути ціла європейська команда, яка буде складатися з двох частин.

По-перше, європейські інституції, тобто Європейська Рада, Європейська комісія і п'ять ключових країн: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Польща. Це дуже правильний, раціональний підхід, коли враховуються інтереси ключових гравців на європейському континенті.

Польща тут виступає як наш безпосередній сусід і країна-хаб, через яку іде допомога. А чотири інші країни – це країни G7.

Це потужні країни, які мають величезний політичний, економічний, військовий потенціал. За такої схеми можна сподіватися, що позиція Європи буде єдиною і сильною.

Але ж повертаємося до того, що сказала Захарова, що ніякої участі Європи в наступних переговорах не буде. У цій ситуації фокус уваги переходить до України.

Треба чітко і ясно сказати американським партнерам, що наступного раунду не буде, якщо на ньому не буде присутня європейська делегація. Крапка.

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Чому Росія не хоче обговорювати енергетичне перемир'я

Зеленський коментує енергетичне перемир'я і каже, що росіяни не хочуть його. На зустрічі в Абу-Дабі російська делегація сказала, що в них немає мандата. Чому так? Про що це свідчить?

Російська делегація приїжджає в Абу-Дабі з директивами, в яких написано, що ці теми обговорювати не будуть. Так треба було так само сказати в той самий момент, коли ми почули, що ці теми обговорюватися не будуть, що в нас немає мандату обговорювати інші теми.

З цими бандюками по-іншому вести розмови не можна. Зазвичай перед будь-яким раундом переговорів обговорюється порядок денний.

Якщо б це відбувалося нормальним чином, то ми повинні були б відразу сказати: якщо нам збираються нав'язувати обговорення політичних фантазій часів грудня 2021 року, то у нас нема мандату на обговорення таких фантазій. У нас є мандат на обговорення практичних речей.

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Що зараз робить Москва? Вона хоче втягнути нас, американців, європейців в обговорення своїх політичних фантазій, при цьому продовжуючи війну.

Путін хоче мирних переговорів, але не хоче миру. Він хоче під прикриттям так званих переговорів продовжувати війну.

Благо, що вже і в Америці починають розуміти, що треба поставити Путіна на місце.

Чому США питають у Путіна про роль Європи

Дуже дивно, що американські переговірники питають в Путіна, чи має бути Європа за столом переговорів. В яку парадигму підходу це вкладається?

Це вкладається в парадигму того, що Трамп буде приймати будь-які удари з боку Путіна, тому що він від нього продовжує бути залежним. Дійшло до того, що американці запропонували росіянам написати нову концепцію європейської безпеки.

Уявляєте, при тому європейців тут знову-таки немає. Це очевидна лінія на те, що США і Росія грають в одній команді. Ми не повинні дивуватися тому, що від американців ідуть такі пропозиції. Вони фактично на підтанцьовці у Путіна.

Щоб там Трамп із себе не надував великого і сильного, він грає на пасах від Путіна і не більше. Нам потрібно просто почекати зовсім небагато. До різдвяних канікул в Америці залишилося трішечки більше місяця.

Оцей місяць нам треба витримати, в тому числі і з вибриками Ілона Маска, який знову став на короткому повідку у Трампа. Я думаю, що потім демократи розберуться, на якій підставі він в черговий раз припинив передачу нам відповідних сигналів.

Що настрої росіян говорять про стан економіки в країні

Соціологічні опитування показують, що війна "дістала" росіян. Вони втратили віру в майбутнє своє та країни. Майже дві третини росіян на запитання, чи варто зараз продовжувати воєнні дії або розпочати мирні переговори, виступають за переговори. Про що нам говорять такі цифри і настрої?

Тут треба бути уважними, бо вони виступають за переговори, але тільки на своїх умовах. Оце треба враховувати. Це сигнал того, що треба закінчувати, але питання – як закінчувати?

Є ще цікаві моменти з російських досліджень. Майже 8 з 10 росіян змінили свої харчові звички заради економії. Економити на харчуванні або ретельніше планувати свої покупки за останній рік почали 79% учасників опитування. Це говорить про те, що 80% росіян розуміють, що скоро не буде за що купити поїсти.

Головними обмежувачами для бізнесу стало зниження попиту на продукцію та послуги. Якщо грошей в кишенях немає, то очевидно, що люди будуть економити на всьому, а це дає ланцюгову реакцію.

З регіонів говорять про те, що почали звільняти лікарів, медсестер, вчителів, вихователів дитячих садочків. В Іркутській області почали звільняти вже навіть працівників служби надзвичайних ситуацій.

Місцеві бюджети перестають покривати всі ті видатки, які вони повинні були б покривати. А це починає піднімати питання: "А нащо нам та Москва, якщо ми все віддаємо туди, а самі сидимо голі і босі?".

Кажуть, що темрява перед світанком найбільша. Оці російські фантазії на тему безпеки часів 1997 року – це і є оця остання, найтемніша темрява, після якої почнеться світанок.

Нам треба зараз довести Росію до такого стану, коли вона не зможе більше функціонувати. Це буде єдиним способом примусу Росії до миру.

Чи матиме сенс тристороння ядерна розмова США, Росії та Китаю

На полях саміту АТЕС планується перша в історії тристороння зустріч лідерів США, Росії та Китаю. Основною темою переговорів, як очікується, стане розроблення угоди про контроль над ядерними озброєннями. Насправді буде якийсь результат чи тут більше символізму?

Результат буде маленький або ніякий. Якщо США і Росії є що скорочувати, то Китаю до них ще тягтися і тягтися.

Китай, мабуть, скаже дуже просту річ: ви, США і Росія, накопичили колосальні ядерні арсенали. Опускайте свої арсенали до нашого рівня, а потім ми сядемо і будемо вже говорити про те, що робити далі на рівних умовах.

У підсумку, якщо щось вони і скажуть, то те, що три керівники обговорили дуже важливе питання скорочення ядерних озброєнь. Але всі залишаться при своїх.

Кожен з них спробує використати це для своєї пропаганди. Російська преса буде стрибати догори, китайська писатиме про тріумфальний хід товариша Сі, а протрампівські ЗМІ кричатимуть, що Трамп бореться за ядерне роззброєння.

Практичних результатів я не очікую. Щодо України, Китай дистанціюватиметься і скаже, що він за мир і територіальну цілісність, правда, незрозуміло яку.

З ядерної теми Китай, можливо, скаже, що виступає проти навіть думки про те, що ядерну зброю можна застосовувати. Це буде прямий натяк Путіну, щоб він зі своїми ядерними погрозами сів тихенько і заспокоївся.

Чому у США зупинили авіарейси

У США скасували загальнонаціональну заборону на авіаперельоти після масштабного збою, через який затримували понад 10 тисяч рейсів. Міністр внутрішньої безпеки США не пов'язував це із кібератакою, але при цьому дуже сильно похвалив Дональда Трампа за лідерство. Що насправді могло відбуватися і чи свідчить це про те, наскільки всередині у Трампа все хитається?

Мені ця заява нагадала черговий з'їзд ЦК КПРС, коли дряхлий Леонід Ілліч слухав, який він великий, прекрасний і мудрий генеральний секретар. Чим це закінчилося і для Брежнєва, і для країни, всім зрозуміло.

Я думаю, що американці дали відповідь на те, наскільки Трамп геніальний, на проміжних виборах. Більшої політичної катастрофи жоден американський президент в історії не мав. Трамп тепер запише себе як президента, який втратив обидві палати після півтора року свого керівництва.

Звичайно, ми з вами зараз навряд чи можемо дати точну відповідь, чи це могла бути суперпотужна хакерська атака. Цього виключати не можна.

Подивіться, що зробили північнокорейські хакери з криптовалютами. Чи вони не могли покласти систему зв'язку? Цілком могли.

Чи це, як каже Трамп, застаріле обладнання? Чогось до вчора воно було не застарілим, а сьогодні раптом стало застарілим і все одномоментно лягло. Це виглядає доволі неправдоподібно. Тому мені здається, що це могла бути скоординована кібератака.

Почекаймо, самі американці повинні отримати інформацію, що ж сталося, тому що це серйозно. Це транспортний колапс, який впливає на економічні показники, це колосальні збитки. Але щоб отак одномоментно по всій величезній країні все раптом припинило працювати через обладнання – так не буває.