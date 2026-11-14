Трамп, Путін і Сі проведуть тристоронню зустріч: у Кремлі розкрили дату та місце

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував майбутній саміт лідерів для пропагандистського видання ТАСС.

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Коли зустрінуться Трамп, Сі і Путін?

За словами чиновника Кремля, Володимир Путін, Сі Цзіньпін і Дональд Трамп проведуть тристоронні переговори 19 листопада в китайському Шеньчжені.

"Домовленості про це досягнуто", – уточнив Пєсков.

Раніше про те, що саміт президентів трьох країн відбудеться саме 19 листопада написало видання Reuters із посиланням на представників Білого дому.

За словами прессекретарки Білого дому Олівії Уейлс, на зустрічі з Путіним і Сі Трамп хоче обговорити скорочення ядерних арсеналів.

Також у Вашингтоні зазначили, що Китай поки не залучений до переговорів щодо війни Росії проти України, тому цю тему на зустрічі порушувати не планують.

Крім того, Трамп має намір обговорити з лідерами Росії та Китаю війну з Іраном.

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Окремої двосторонньої зустрічі з Путіним у планах президента США наразі немає.

Reuters із посиланням на співрозмовників зауважило, що на саміті у Шеньчжені три лідери переслідуватимуть різні цілі.

Путін хоче використати зустріч, щоб домогтися вигідних для Росії умов завершення війни проти України. Трамп прагне домовитися про контроль над ядерними арсеналами трьох держав. Водночас Сі Цзіньпін побоюється непередбачуваності американського президента. Китай також не хоче брати на себе такі самі ядерні обмеження, як США та Росія.

У Києві, Тайбеї та Токіо побоюються, що великі держави можуть домовитися про поділ сфер впливу без участі інших країн. Через це можливий саміт порівнюють із Ялтинською конференцією 1945 року.