Предстоящие переговоры в Лондоне: стало известно, кто поедет от Украины

Владимир Зеленский анонсировал встречу в среду, 23 апреля, между Украиной, Британией, Францией и США в Лондоне. Стало известно, кто поедет на переговоры от Украины.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на свои источники в ОП, информирует 24 Канал.

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Кто поедет в Лондон на переговоры от Украины

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером и сообщил, что 23 апреля наши представители будут работать в Лондоне.

По информации Общественного, Украину на встрече представят руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Что известно о встрече 23 апреля

Президент Зеленский сообщил, что во время предстоящей встречи представители стран обсудят условия для безусловного прекращения огня.

По словам украинского лидера, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.

"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – подчеркнул он.