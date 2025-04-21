Предстоящие переговоры в Лондоне: стало известно, кто поедет от Украины
- Владимир Зеленский сообщил, что 23 апреля состоится встреча между Украиной, Великобританией, США и Францией в Лондоне.
- Украину на встрече представят руководитель ОПУ Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Владимир Зеленский анонсировал встречу в среду, 23 апреля, между Украиной, Британией, Францией и США в Лондоне. Стало известно, кто поедет на переговоры от Украины.
Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на свои источники в ОП, информирует 24 Канал.
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Кто поедет в Лондон на переговоры от Украины
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Киром Стармером и сообщил, что 23 апреля наши представители будут работать в Лондоне.
По информации Общественного, Украину на встрече представят руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига, заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Что известно о встрече 23 апреля
Президент Зеленский сообщил, что во время предстоящей встречи представители стран обсудят условия для безусловного прекращения огня.
По словам украинского лидера, безусловное прекращение огня должно быть первым шагом к миру, и эта Пасха показала, что именно действия России являются причиной затягивания войны.
"Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня с последующим обеспечением установления реального и длительного мира", – подчеркнул он.