В Кремле ждут от США информацию относительно переговоров с Украиной

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ожидает от США информацию о переговорах между американской и украинской делегациями, которые проходят сегодня в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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У Путина ждут от США информацию о переговорах с Украиной

Песков заявил, что Россия рассчитывает "каким-то образом" получить от США информацию о ходе американо-украинских переговоров, которые проходят во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии.

Сегодня будут контакты в Джидде американо-украинские. Каким-то образом американская сторона, которая занимается поиском путей выхода на мирное урегулирование, проинформирует нас,

– сказал Песков журналистам, комментируя сообщения о возможности встречи Путина и спецпредставителя главы Белого дома по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

По его словам, в случае если это произойдет то Россия об этом сообщит.

Отметим, в Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщали, что Уиткофф планирует визит в Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Напомним, что во вторник, 11 марта, проходят переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и глава МИД Украины Александр Сибига прибыли в Джидду.

В состав украинской делегации входит также заместитель Ермака Палиса, министр обороны Умеров. С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.