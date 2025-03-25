США не уступили: о чем свидетельствует отсутствие итогов переговоров в Эр-Рияде

Результаты переговоров между США и Россией не были обнародованы. Это может свидетельствовать о том, что Вашингтон не уступил интересы Киева и не смог достичь уступок со стороны Москвы.

Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО Александр Мусиенко, подчеркнув, что Россия могла требовать от Украины большей свободы передвижения в Черном море и ограничения использования украинских дронов.

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На каких уступках могла настаивать Россия

В России заявили, что совместное заявление по итогам переговоров США и России не приняли якобы из-за позиции Украины. Переговоры длились около 12 часов и, очевидно, не завершились благоприятным результатом для Кремля. Вероятно, американская сторона учитывала интересы Украины, поскольку наше государство активно отстаивает свои требования.

Согласно заявлениям министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва стремилась получить больше уступок в Черном море. В частности, речь могла идти о запрете Украине на использование надводных дронов и других видов вооружения, а также обеспечить беспрепятственное судоходство для российских торговых судов, возможно, под охраной их военных кораблей.

Россия могла настаивать на более свободном передвижении по Черному морю,

– подчеркнул Мусиенко.

Украина улучшает свои возможности, в частности из-за использования новейших дронов, которые способны не только атаковать, но и выпускать торпеды. Это вызывает опасения у России, ведь они не хотят выводить свои корабли в Черное море из-за угрозы.

Лавров прямо сказал, что Россия рассчитывала на давление США на Украину, чтобы заставить ее сделать уступки. Важно понимать, что любые значительные уступки в пользу Москвы будут означать шаг назад.

Какова вероятность согласия на требования Москвы

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, Украина и США еще в начале конфликта предложили конструктивную формулу для прекращения огня, которая включала остановку боевых действий на всех фронтах – на море, суше и в воздухе. Однако Россия откатила это предложение назад, начав требовать прекращения ударов по энергетическим объектам и в Черном море.

Если следовать такой формулировке, Москва может требовать и других уступок,

– пояснил Александр Мусиенко.

Инициатива, предложенная США и Украиной во время предыдущего раунда переговоров, предусматривала безусловное прекращение огня, и наше государство не выдвигало никаких других требований кроме этого. Зато Россия начала выдвигать различные условия, надеясь на их удовлетворение.

"Однако Украина не согласится на уступки, навязанные Кремлем. Украина готова быть участником конструктивного процесса вместе с США, но не будет выполнять указания Кремля", – подчеркнул военнослужащий.

Он считает, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление, возможно, со стороны украинской стороны, а также от американской делегации, возможно, даже от президента США Дональда Трампа. Тогда мы узнаем больше подробностей.