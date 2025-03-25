Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО Олександр Мусієнко, підкресливши, що Росія могла вимагати від України більшої свободи пересування в Чорному морі та обмеження використання українських дронів.

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На яких поступках могла наполягати Росія

У Росії заявили, що спільну заяву за підсумками переговорів США і Росії не ухвалили буцім через позицію України. Перемовини тривали близько 12 годин і, очевидно, не завершились сприятливим результатом для Кремля. Ймовірно, американська сторона враховувала інтереси України, оскільки наша держава активно відстоює свої вимоги.

Згідно з заявами міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова, Москва прагнула отримати більше поступок в Чорному морі. Зокрема, могло йтися про заборону Україні на використання надводних дронів та інших видів озброєння, а також забезпечити безперешкодне судноплавство для російських торгівельних суден, можливо, під охороною їхніх військових кораблів.

Росія могла наполягати на вільнішому пересуванні Чорним морем,

– наголосив Мусієнко.

Україна покращує свої можливості, зокрема через використання новітніх дронів, які здатні не тільки атакувати, але й випускати торпеди. Це викликає побоювання у Росії, адже вони не хочуть виводити свої кораблі в Чорне море через загрозу.

Лавров прямо сказав, що Росія розраховувала на тиск США на Україну, щоб змусити її зробити поступки. Важливо розуміти, що будь-які значні поступки на користь Москви означатимуть крок назад.

Яка ймовірність погодження на вимоги Москви

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, Україна і США ще на початку конфлікту запропонували конструктивну формулу для припинення вогню, яка включала зупинення бойових дій на всіх фронтах – на морі, суші та в повітрі. Однак Росія відкотила цю пропозицію назад, почавши вимагати припинення ударів по енергетичних об'єктах та в Чорному морі.

Якщо прямувати за таким формулюванням, Москва може вимагати й інших поступок,

– пояснив Олександр Мусієнко.

Ініціатива, запропонована США та Україною під час попереднього раунду переговорів, передбачала безумовне припинення вогню, і наша держава не висувала жодних інших вимог крім цього. Натомість Росія почала висувати різноманітні умови, сподіваючись на їх задоволення.

"Однак Україна не погодиться на поступки, нав'язані Кремлем. Україна готова бути учасником конструктивного процесу разом зі США, але не виконуватиме вказівки Кремля", – підкреслив військовослужбовець.

Він вважає, що найближчим часом буде зроблено офіційну заяву, можливо, з боку української сторони, а також від американської делегації, можливо, навіть від президента США Дональда Трампа. Тоді ми дізнаємось більше подробиць.