Россия намеренно это сделала: как Кремлю удается переигрывать США в переговорах

На недавних переговорах в Саудовской Аравии российская делегация даже не отправила туда официального представителя своего МИДа. Туда поехали советники, которые, правда, знакомы с Украиной.

Об этом 24 Каналу рассказал профессор политологии Университета Бейлор Сергей Куделя, заметив, что Украина была представлена чиновниками достаточно высокого ранга на переговорах в Саудовской Аравии. Россия же показательно отправила только советников.

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Как Россия переигрывает Соединенные Штаты

Как отметил Куделя, Россия специально отправила такую делегацию, чтобы показать, что они не готовы договариваться о масштабных вещах на этом раунде переговоров. Тут речь шла лишь о технической стороне выполнения договоренностей, которые заключили чиновники высшего ранга.

Несмотря на это, в российской делегации были лица, которые уже давно занимаются вопросами, что повязаны с Украиной. В делегации был советник директора ФСБ Сергей Беседа и председатель комитета совета федерации по международным делам Григорий Карасин. Первый был привлечен еще во время Минских договоренностей, второй – представлял МИД в совете федераций, когда Россия пошла на аннексию Крыма.

У них давняя история с Украиной. Они гораздо детальнее осознают интересы России в этой сфере. С американской стороны мы видели людей, которые нехорошо разбираются в украинской тематике. Это больше политические назначенцы. Поэтому мне кажется, что России удается переигрывать США в этих переговорах. Ведь уровень осведомленности и экспертного знания у них выше, чем у американцев,

– отметил Куделя.

Добавим, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина согласилась на безусловное прекращение огня. Россия же начинает выкручиваться. Хотя на Ближнем Востоке, куда входит Саудовская Аравия, придерживались мнения, что Россия хочет мира и согласна на такой шаг, а Украина – не хочет. Российская пропаганда сильно там поработала.